Proética presenta la XIII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú, en alianza con Grupo RPP

Proética, en alianza con el GRUPORPP, presentó la decimotercera Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción en el Perú , que señaló a la corrupción, junto a la delincuencia, como el principal problema del país para el 67% de peruanos.

Además, el 88 % de los encuestados cree que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años.

La encuesta también reveló que el Congreso de la República es percibido como la institución más corrupta del Perú por el 85% de los encuestados, un incremento que resulta significativo comparado con el 60% registrado en el año 2022.

Le siguen la Fiscalía de la Nación, con 35 %, y luego el Poder Judicial y la Policía Nacional, ambos con el 33 %.

Al respecto, la directora periodística de RPP, Susana Vera, participó en la presentación de la encuesta junto a Raúl Andrade, gerente de proyectos de la unidad de Consultoría Económica de APOYO Consultoría, Denise Ledgard, oficial de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, y el periodista Augusto Alvarez Rodrich.

Llamado de atención a las autoridades

En su pronunciamiento, Susana Vera, directora periodística de RPP, enfatizó que el resultado de la encuesta es una llamada de atención a las autoridades y "la responsabilidad que tienen en sus manos" para dejar de ser percibidos como instituciones corruptas.

"Si desde las instituciones no reconocen la magnitud del daño que produce la corrupción —y el deterioro acelerado de la confianza pública—, seguirán actuando en un vacío de legitimidad. Hay un mensaje clave: el problema no solo es moral o legal, es también un problema de quiebre de confianza que afecta la cohesión del país", puntualizó Susana Vera.



Voto informado

Al respecto, Susana Vera, señaló que los peruanos tienen la oportunidad de elegir mejor a sus autoridades en las Elecciones Generales 2026.

"Si bien el número es alto sobre la identificación como institución al Congreso, como número uno en una institución corrupta, cuando se le pregunta a la gente quiénes deberían corregir este tema y quiénes deberían llevar a cabo el cambio, te dicen nuevamente, y paradójicamente, el Congreso. También te dicen el presidente desde el gobierno. Entonces, los peruanos están esperando un cambio", declaró.

"Si algo debe preocupar a las autoridades percibidas como altamente corruptas es su propia conducta que ha dado lugar a una visión negativa de su desempeño", añadió.

Susana Vera mencionó también que si la corrupción es uno de los problemas que más afecta a los peruanos, "entonces cada voto es un acto de responsabilidad y también un acto de protección frente al daño que la corrupción genera en nuestra vida diaria".

En esa línea, reiteró el rol que tienen las autoridades para las Elecciones Generales 2026, ya que "es su propia conducta que ha dado lugar a una visión negativa de su desempeño".

"Ahí puede estar el camino para corregir, para recuperar la confianza, y enmendar lo que hoy se percibe como dañino. En acciones concretas que respondan a lo que la ciudadanía está señalando con claridad", destacó.