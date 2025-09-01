Elecciones 2026: Comisión de Constitución cita a jefes de instituciones electorales

La Comisión de Constitución pondrá en debate los reglamentos del Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, normas para implementar la bicameralidad. Además, se expondrá el avance del cronograma electoral.

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso sesionará este martes 2 de septiembre de 2025, con una agenda relacionada con temas importantes respecto a la implementación de la bicameralidad. La cita será semipresencial, desde las 10:00 a. m., en el Hemiciclo del Parlamento y a través de la plataforma Microsoft Teams.

Uno de los puntos centrales de la comisión presidida por el congresista Arturo Alegría, será la presentación de los titulares de los organismos del sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electores y Registro Nacional de Identificación y de Estado Civil, y Elmer Schialer Salcedo, Ministro de Relaciones Exteriores. Ellos deberán informar sobre:

El cumplimiento del cronograma electoral. Las medidas de transparencia en el proceso. La participación de peruanos en el extranjero. La implementación del voto digital

La agenda también incluye el debate y votación de proyectos relacionados con el financiamiento público indirecto en las elecciones regionales y municipales. Uno de los temas más importantes de la sesión será la discusión de los proyectos de resolución legislativa que aprueban el Reglamento del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado.

En el caso del Reglamento del Congreso , se acumulan más de 80 proyectos de resolución que serán materia de un predictamen de conjunto.

Sobre la Cámara de Diputados , se revisarán las propuestas contenidas en los proyectos 7343/2023-CR, 8663/2024-CR y 10598/2024-CR.

En cuanto al Senado, se debatirán los proyectos 7337/2023-CR, 8665/2024-CR y 10599/2024-CR, que definen las reglas de funcionamiento de esta cámara restituida tras la reforma de la bicameralidad.

Retiran de predictamen de reglamento la propuesta que establecía sueldos para diputados y senadores

Arturo Alegría, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, anunció el retiro del predictamen del reglamento de la Bicameralidad de cualquier cláusula que se refiera a las remuneraciones de los senadores y diputados en la próxima Cámara de Diputados y Senadores.

En declaraciones a RPP, el parlamentario de Fuerza Popular indicó que este retiro se da luego de que trascendiera que el predictamen establecía remuneraciones de hasta S/ 34 000 para los senadores y diputados.

Alegría indicó que esto se trató de una propuesta que aún debe ser debatida por las bancadas del Parlamento, ello con el objetivo de “perfeccionar” el reglamento para la Bicameralidad que se presentó. No obstante, indicó que, si bien se retiró dicha cláusula, la misma tendrá que ser debatirá por la Cámara de Diputados y Senadores al momento de autorregular sus remuneraciones.

“Recogiendo la recomendación de miembros de mi partido político y de mi bancada hemos decidido retirar lo que significa cualquier disposición que hable del sueldo de los congresistas. Sin embargo, debemos tener sumamente claro que esta discusión se va a tener que tomar seguro en 2026, cuando la nueva Cámara de Diputados y Senadores tengan que autorregular cuánto es lo que van a ganar”, sostuvo.