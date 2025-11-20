Elecciones 2026: ¿Cuándo se confirmará si habrá voto digital? JNE fijó fecha del informe final

El sistema electoral peruano se encuentra en plena evaluación para determinar si el voto digital podrá aplicarse en las Elecciones Generales 2026.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explicó que el país conocerá antes de fin de año la viabilidad del voto digital, una de las propuestas más ambiciosas del sistema electoral peruano para modernizar el sufragio.

Según detalló, el informe final de auditoría estará listo "como máximo el 19 de diciembre de 2025", y será determinante para definir si este mecanismo podrá implementarse en las Elecciones Generales de 2026.

Tres posibles resultados en diciembre

El JNE recibirá un informe técnico elaborado por un equipo multidisciplinario que evalúa la herramienta entregada. Burneo señaló que la auditoría podría concluir:

Que el sistema es viable, es decir, puede usarse en 2026. Que es viable con observaciones, por lo que debería corregirse en un plazo corto. Que no es viable, ya sea por fallas técnicas, vulnerabilidades o falta de información para completar la auditoría.

Burneo advirtió que parte del trabajo dependerá de que la herramienta digital esté realmente completa:

“La herramienta digital que nos alcanzaron fue deficiente o no estaba desarrollada al 100%. La función de ello es levantar observaciones; si no, esta herramienta quedaría en el tacho hasta que madure”, dijo.