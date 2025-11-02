Elecciones 2026: los precandidatos inscritos que buscan llegar al nuevo Senado y la Cámara de Diputados

El Congreso peruano volverá a ser bicameral en las Elecciones Generales 2026, con la creación del Senado y la Cámara de Diputados, después de más de tres décadas de vigencia del sistema unicameral. El nuevo diseño legislativo busca fortalecer la representación y mejorar la revisión de leyes. Conoce quienes son los precandidatos para el nuevo congreso peruano.

Con el cierre del plazo para que las agrupaciones políticas inscriban a sus precandidatos rumbo a las Elecciones Generales 2026, el panorama político comienza a definirse. Entre las listas presentadas destacan exministros, actuales congresistas y exparlamentarios que aspiran a ocupar un escaño en el nuevo Congreso bicameral.

El Senado estará conformado por 60 miembros, quienes tendrán entre sus principales funciones revisar y aprobar las leyes enviadas por la Cámara de Diputados, ratificar tratados internacionales, y designar a altas autoridades del Estado, como magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del Banco Central de Reserva.

El regreso del Senado: exministros y congresistas entre los postulantes

Por Alianza para el Progreso (APP), el líder y precandidato presidencial César Acuña también fue inscrito como aspirante al Senado nacional, acompañado por el exministro de Salud, César Vásquez. En la lista figuran además el exministro de Transportes César Sandoval y los actuales congresistas Eduardo Salhuana, Roberto Kamiche, José Elías, Lady Camones, Rosio Torres y Magaly Ruiz quienes son investigadas por el presunto recorte de sueldo a sus trabajadores de su despacho en el actual congreso.

En Fuerza Popular, varios rostros conocidos del fujimorismo volverán a tentar un escaño. El excongresista Miguel Torres, integrante de la fórmula presidencial de Keiko Fujimori, postulará al Senado junto a la excongresista Martha Chávez y los actuales congresistas Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Martha Moyano y Fernando Rospigliosi, quien es presidente del Congreso.

La alianza Fuerza y Libertad, liderada por la precandidata presidencial Fiorella Molinelli, también lleva a figuras de peso. Entre ellas, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (por Lima), Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), y María Pariona, aspirante a la segunda vicepresidencia.

Respecto al partido Podemos, José Luna, precandidato a la presidencia, también postula como precandidato al Senado junto a la actual congresista Francis Paredes.

Por el partido Libertad Popular, el expremier Pedro Cateriano y Tania Porles —integrantes de la fórmula presidencial encabezada por Rafael Belaúnde— buscarán un escaño en la Cámara Alta, junto a los exministros Diana Álvarez Calderón y Jakke Valakivi.

En Ahora Nación, el precandidato presidencial Alfonso López Chau fue inscrito también como postulante al Senado, junto al abogado y dirigente sindical Luis Villanueva Carbajal y el exprocurador Antonio Maldonado.

Por el partido Salvemos al Perú, el expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, fue inscrito como precandidato al Senado junto al exministro de justicia, Diego García Sayan.

Quiénes buscan llegar a la futura Cámara de Diputados

Alianza para el Progreso, los actuales congresistas Alejandro Soto, quien además postula como precandidato a la vicepresidencia, y Edith Julón, tentará una curul en la cámara de diputados, junto a Carlos Luis Vela Barba, hermano del fiscal Rafael Vela, y Yesenia Lozano, excongresista. También postula como precandidata la cámara de diputados Jessica Tumi Rivas, actual precandidata a la vicepresidencia.

En Fuerza Popular, destacan los actuales congresistas Arturo Alegría, Rossángela Barbarán, César Revilla, Ana Obando, Ernesto Bustamante,Cruz Zeta, y Tania Ramírez, además de los exparlamentarios Diethell Columbus y las excongresistas Cecilia Chacón y María Ramos, Karina Beteta y también Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori.

Por la alianza Fuerza y Libertad, liderada por Fiorella Molinelli, aparecen como precandidatos el excongresista Gilbert Violeta López, la exparlamentaria Janet Sánchez y el exboxeador David “Pantera” Zegarra.