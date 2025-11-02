Elecciones 2026: quiénes son los precandidatos a la presidencia del Perú que fueron inscritos

El plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus precandidatos para las Elecciones Generales 2026 venció este 31 de octubre. Con ello, se cierra una de las etapas más importantes del cronograma electoral, donde las agrupaciones definieron a los nombres que buscarán competir en las elecciones primarias, así se ha informado desde el Poder en tus manos en la multiplataforma de RPP.
El Jurado Nacional de Elecciones habilitó a 39 organizaciones políticas para participar en las Elecciones Generales 2026: 36 partidos y 3 alianzas electorales participarán en los comicios del 12 de abril de 2026, postulando fórmulas para la Presidencia, el Congreso bicameral (Senado y Cámara de Diputados) y el Parlamento Andino.
De las 39 agrupaciones, 2 han comunicado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que elegirán a sus candidatos vía la modalidad de afiliados, es decir con el voto de todos sus militantes, es el caso del Partido Aprista Peruano y Renovación Popular; esta elección se realizará el domingo 30 de noviembre. Mientras que las otras 37 realizarán sus elecciones internas a través de un voto por delegado, es decir, un grupo de representantes del total de la militancia de la agrupación política, esto será el domingo 7 de diciembre.
Fujimori, López, Aliaga, Acuña entre los rostros que han buscado llegar a palacio más de una vez
La contienda electoral vuelve a reunir a figuras ya conocidas. Keiko Fujimori oficializó su precandidatura por Fuerza Popular, acompañada por el parlamentario andino, Luis Galarreta y el excongresista, Miguel Torres, en la fórmula presidencial. Lo intentará por cuarta vez. Por su parte, Rafael López Aliaga, quien renunció a la Alcaldía de Lima, encabezará la lista de Renovación Popular y también postula al Senado; su plancha presidencial la integran la actual congresista Norma Yarrow y Jhon Ramos Malpica. Desde Alianza para el Progreso, César Acuña también buscará por tercera vez la Presidencia junto a Jessica Tumi y el excongresista Alejandro Soto. Desde el Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, es el precandidato presidencial y junto a él postulan a la vicepresidencia Elizabeth León y Carlos Cuaresma. Esta es la cuarta vez que Olivera busca llegar a palacio de Gobierno. Mientras que el exalcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth, fue anunciado como precandidato de Somos Perú; sin embargo, al cierre de este informe, desde el partido no han reconfirmado su precandidatura. Sería la segunda vez que postularía a la presidencia del Perú.