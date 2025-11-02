Elecciones 2026: quiénes son los precandidatos a la presidencia del Perú que fueron inscritos

Precandidatos presidenciales para las elecciones internas de las agrupaciones políticas. | Fuente: El poder en tus manos

Precandidaturas en duda

El partido Perú Primero inscribió como precandidato presidencial a Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, quien figura en la fórmula como precandidato a la primera vicepresidencia. La lista se completa con Judith Mendoza, militante de la agrupación, en la segunda vicepresidencia. Sin embargo; exmandatario Martín Vizcarra enfrenta tres inhabilitaciones vigentes impuestas por el Congreso, que le impiden ejercer cargos públicos según la ley electoral. Se le consultó por este caso al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien señaló: "A los partidos políticos, en general, a que evalúen bien cada una de sus candidaturas para que no se les caiga. Porque eventualmente, si es que, por ejemplo, están inhabilitados o tienen un registro de condenas de primera instancia, cuando los presenten, nosotros calificamos, esas candidaturas no van a pasar y probablemente ya no tengan la oportunidad de poder reemplazarlo". El presidente del organismo electoral recordó que la normativa vigente y los impedimentos establecidos por ley deben ser analizados previamente por las agrupaciones políticas para no exponer a la ciudadanía a candidatos que luego no puedan asumir un cargo.

Otro caso similar es el del partido Un Camino Diferente en el que se presentó una fórmula presidencial encabezada por Rosario Fernández como precandidata a la presidencia de la República, acompañada por su hermano, el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, como precandidato a la primera vicepresidencia, y por Anita Carnero, militante de la agrupación, en la segunda vicepresidencia.

La postulación de Arturo Fernández ha generado controversia, pues el exburgomaestre fue condenado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación. La resolución incluye una orden de captura para su ubicación y detención. A pesar de este contexto judicial, su nombre figura oficialmente inscrito en la fórmula partidaria que participará en las elecciones internas.

El poder en tus manos, informó que el partido Ciudadanos por el Perú (CPP) presentó como precandidato presidencial al exministro de Educación Morgan Quero, quien estará acompañado por Alberto Moreno como primer vicepresidente y Melanie Herrera como segunda vicepresidenta. Sin embargo, esta precandidatura genera dudas debido a que Quero figura con afiliación al partido desde marzo de 2025, lo que podría contravenir lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que exige que los postulantes estén afiliados al partido hasta el 12 de julio de 2024 para participar en elecciones internas. En respuesta, el secretario general del partido, Alberto Moreno, aseguró en RPP, que la inscripción de Quero “se encuentra certificada notarialmente y en un proceso de corrección de fechas”. Defendió que no hay impedimentos legales para que su fórmula postule en las internas de su partido.

El líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones generales del 2026, a pesar de encontrarse prófugo de la justicia desde hace dos años. A través de sus redes sociales, el exgobernador de Junín publicó una imagen con la frase ‘fórmula para la revancha’, en la que aparece la plancha presidencial. En dicha propuesta, Cerrón figura como candidato a la presidencia, acompañado por el actual congresista Flavio Cruz como primer vicepresidente y Berta Rojas, madre de Cerrón y profesora universitaria, como segunda vicepresidenta. Aunque en marzo pasado, la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión en su contra por un caso de corrupción ocurrido durante su gestión como gobernador de Junín, el también médico cirujano continúa en la clandestinidad desde octubre de 2023. Esto se debe a que mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses como parte de una investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre. Bajo este contexto, Vladimir Cerrón está habilitado para postular a un cargo de elección popular.