Titulares de JNE, ONPE y Reniec se reunieron en Palacio de Gobierno con el presidente José Jerí

El objetivo central de este encuentro es garantizar que las elecciones generales de 2026 se desarrollen de manera segura y logren reflejar la libre expresión de la voluntad ciudadana.

Los titulares de los Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Roberto Burneo, Piero Corvetto y Carmen Velarde, respectivamente, se reunieron la tarde de este domingo en Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima, con el presidente de la República, José Jerí, a seis meses de las elecciones generales de 2026.



El pasado miércoles 15, el jefe del Estado convocó a los máximos responsables de dichos organismos electorales, en un momento en que se vive una profunda crisis política y social en el país a causa del clima de inseguridad y criminalidad.



La reunión se produce tras una solicitud por parte del Reniec. Según lo reportado, esta semana, la jefa de la citada entidad, Carmen Velarde, a través de RPP, había pedido públicamente a Jerí Oré que adopte medidas necesarias para asegurar un entorno protegido.



"La seguridad no solo es [combatir] las extorsiones, los robos. La seguridad también es que todas las entidades podamos trabajar garantizándole a los ciudadanos que nuestro trabajo es correcto, es el mejor, sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de delincuencia, ni interna ni externa", dijo a El poder en tus manos.



El 12 de abril del 2026 se llevarán a cabo las elecciones generales en las que unos 27 millones de peruanos elegirán al próximo presidente, vicepresidentes y a los representantes del Congreso Bicameral (60 senadores y 130 diputados) y el Parlamento Andino (5).

