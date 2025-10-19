Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Titulares de JNE, ONPE y Reniec se reunieron en Palacio de Gobierno con el presidente José Jerí

La sede de Palacio de Gobierno, en Cercado de Lima.
La sede de Palacio de Gobierno, en Cercado de Lima. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El objetivo central de este encuentro es garantizar que las elecciones generales de 2026 se desarrollen de manera segura y logren reflejar la libre expresión de la voluntad ciudadana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Gobierno
00:00 · 00:44

Los titulares de los Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Roberto Burneo, Piero Corvetto y Carmen Velarde, respectivamente, se reunieron la tarde de este domingo en Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima, con el presidente de la República, José Jerí, a seis meses de las elecciones generales de 2026. 

El objetivo central de este encuentro es claro: garantizar que los comicios se desarrollen de manera segura y logren reflejar la libre expresión de la voluntad ciudadana.

El pasado miércoles 15, el jefe del Estado convocó a los máximos responsables de dichos organismos electorales, en un momento en que se vive una profunda crisis política y social en el país a causa del clima de inseguridad y criminalidad.

La reunión se produce tras una solicitud por parte del Reniec. Según lo reportado, esta semana, la jefa de la citada entidad, Carmen Velarde, a través de RPP, había pedido públicamente a Jerí Oré que adopte medidas necesarias para asegurar un entorno protegido.

"La seguridad no solo es [combatir] las extorsiones, los robos. La seguridad también es que todas las entidades podamos trabajar garantizándole a los ciudadanos que nuestro trabajo es correcto, es el mejor, sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de delincuencia, ni interna ni externa", dijo a El poder en tus manos

El 12 de abril del 2026 se llevarán a cabo las elecciones generales en las que unos 27 millones de peruanos elegirán al próximo presidente, vicepresidentes y a los representantes del Congreso Bicameral (60 senadores y 130 diputados) y el Parlamento Andino (5).

Carmen Velarde
La llegada Carmen Velarde, del Reniec, a la reunión con el jefe del Estado. | Fuente: RPP/Karina Valencia
Roberto Burneo
Roberto Burneo, del JNE, también se hizo presente | Fuente: RPP/Karina Valencia

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Reniec JNE ONPE José Jerí El poder en tus manos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA