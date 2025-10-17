Elecciones 2026: estas agrupaciones políticas elegirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

De las 39 agrupaciones inscritas para las Elecciones Generales 2026, 37 elegirán a sus candidatos a través de delegados y solo dos mediante el voto directo de sus militantes. El Poder en tus Manos de RPP conoció, además, que lo harán con un número muy reducido de estos representantes.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Antes de participar en las Elecciones Generales 2026, las 39 organizaciones políticas en competencia primero deberán cumplir con las elecciones primarias, el proceso interno mediante el cual definirán a sus candidatos. ¿Cómo llevarán a cabo este proceso?

Según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de las 39 agrupaciones políticas inscritas, 37 optaron por elegir a sus candidatos mediante la modalidad de delegados, donde un grupo de representantes votará en nombre de miles de militantes. Las dos agrupaciones restantes lo harán con el voto de todos sus militantes.

La cobertura electoral de El Poder en tus Manos de RPP revisó información oficial de la ONPE obtenida a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y accedió al número total de delegados registrados por cada agrupación. Así, se comprobó que 6 de ellas elegirán a sus candidatos con menos de 10 delegados.

Desde partidos hasta alianzas electorales

El partido ‘Sí creo’, liderado por el periodista Carlos Espá; y el partido ‘Libertad Popular’, liderado por el político Rafael Belaúnde. Ambos partidos reportaron tener sólo 7 delegados, cuando cuentan con 26 mil 143 y 29,789 militantes respectivamente, según información de Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta cobertura se comunicó con ambos líderes para conocer cómo se determinaron estas cifras, pero no se obtuvo respuesta.

En el partido político ‘Fe en el Perú’ liderado por el exalcalde del distrito limeño de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, la agrupación cuenta con 36 mil 251 militantes, pero la elección de sus candidatos estará a cargo de sólo 6 delegados. Paz de la Barra señaló que la decisión recayó en el Comité Electoral Nacional.

“Ellos escogieron la elección por delegados conforme nuestro estatuto y dieron todas sus justificaciones […] Pero por temas de desplazamiento, por nuestra capacidad logística se decidió que debería ser un delegado por cada macro región, ¿no? es más factible y es menos corruptible porque ya vamos a tener presencia de la ONPE. Ojo, porque al fin y al cabo los que votan para los delegados son gente de nuestro partido, y la asamblea general ha dicho que esto es legal, pero además también es legítimo”, indicó.

Asimismo, el partido Integridad Democrática, liderado por Wolfgang Grozo, registró ante la ONPE que el proceso de sus elecciones primarias se realice con el voto de 10 delegados. Esta organización política cuenta con 25 mil 432 militantes, según información del JNE.

Cantidad de delegados registrados por cada organización política para las elecciones primarias. | Fuente: RPP

Una alianza con un delegado

La alianza electoral Unidad Nacional, integrada por tres partidos: Partido Popular Cristiano (PPC) (con 29 mil 483 militantes), Unidad y Paz (29 mil 597 militantes) y Peruanos Unidos Somos Libres (29 mil 964 militantes), también registró ante ONPE sólo 6 delegados, dos por cada partido. Javier Bedoya Denegri, secretario general del PPC, explicó que cada agrupación hizo a su vez su propia elección de delegados y que lo reportado ante ONPE sí refleja la participación de su militancia.

“En el PPC hay 140 delegados que han elegido a los candidatos del PPC, ¿no te parece eso ya suficiente? Esto después va a ser ratificado o denegado por seis personas de la alianza. Entonces, no es que seis personas nos estén decidiendo finalmente quiénes serán los candidatos de la alianza. Esto ya viene previamente votado por una elección interna del PPC, de Unidad y Paz, y Perú Unidos Somos Libres. Entonces, hay una doble votación [...] No importa el número, de repente, tú lo verás como algo muy insignificante para elegir listas a nivel nacional, pero tienes que entender que hay todo un proceso anterior. Hay todo una mecánica que se está utilizando anteriormente a la elección de los 6 delegados”, señaló.

La alianza electoral Fuerza y Libertad, conformada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú, con más de 66 mil militantes entre ambas agrupaciones, registró ante ONPE 1 sólo delegado, pero la lideresa de la alianza, Fiorella Molinelli, aclaró que el número real es tres.

“En el acuerdo de la alianza —que es el que prima— hablamos de tres delegados con sus dos accesitarios. Eso es parte del acuerdo que se ha comunicado a la ONPE […] Se postularon y entraron a competencia [los candidatos a delegados] para que gane la lista que va a representar a la circunscripción costa, sierra y selva. Esa es la estructura que se ha previsto dentro de las directivas que hemos trabajado en la alianza”, afirmó.

Cabe señalar que, según lo establecido por ley electoral vigente, las listas ganadoras necesitan solo el 10% de los votos válidos de los delegados para ser proclamadas como tal. Eso significa que, en un partido con diez delegados, basta el voto de uno para definir una candidatura.

Cantidad de delegados registrados por cada organización política para las elecciones primarias. | Fuente: RPP

Es legal pero, ¿realmente representativo?

Los abogados expertos en derecho electoral José Naupari y Silvia Guevara coinciden en señalar que la ley electoral no exige un número mínimo y máximo de delegados con el que deben cumplir los partidos y alianzas, ya que cada partido tiene la autonomía para decidir el número y la forma de su elección; sin embargo, lo que deben cuidar es garantizar al máximo la representación de los delegados seleccionados.

“El riesgo [de tener un número mínimo] es que a la interna eso puede generar inconvenientes con aquellos afiliados que no se sientan representados por los delegados elegidos. Lo recomendable sería que al menos exista un delegado por cada circunscripción electoral o delegados por regiones, porque hay que tener en cuenta también que la ONPE no participa de manera obligatoria en la elección que hacen los delegados, sino que las agrupaciones pueden solicitar la supervisión de forma opcional”, indicó Silvia Guevara.

José naupari señala que esta débil representación de la militancia refleja que los partidos no terminan de desprenderse de las pequeñas ‘cúpulas partidarias’

“Que solamente elijan a diez, ocho o un delegado no solo nos da la lectura de nula representatividad, sino también la reafirmación de tener organizaciones políticas caudillistas o personalistas, donde un pequeño grupo que suele ser el fundador y sus cargos directivos son los que quieren tener en cierta medida el control de las decisiones”, opinó.

¿Y qué pasa con las demás agrupaciones?

En un panorama contrario, tenemos a veintiún agrupaciones que reportan tener entre 10 y 50 delegados como Ahora Nación (24 delegados), Alianza para el Progreso (26 delegados) y Perú Moderno (27 delegados).

Y once partidos como Fuerza Popular (105 delegados), Juntos por el Perú (60 delegados) y Perú Primero (100 delegados), corresponden al grupo con mayor número de delegados informados ante la ONPE.

Sólo dos partidos optaron por una votación directa entre sus militantes: el Partido Aprista Peruano con 44, mil votantes registrados, y Renovación Popular, con 39 mil. Estos dos partidos serán los únicos en los que la militancia decidirá de manera directa quiénes serán sus candidatos.