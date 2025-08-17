Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

¿Quiénes lideran las preferencias para ser próximo presidente?: Esto señala encuesta de Ipsos

Elecciones Generales 2026: Encuesta de Ipsos revela quiénes lideran las preferencias para ser próximo presidente
Elecciones Generales 2026: Encuesta de Ipsos revela quiénes lideran las preferencias para ser próximo presidente | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los comicios se realizarán el próximo 12 de abril de 2026 para escoger al nuevo mandatario del Perú, que asumirá el cargo cuando finalice la gestión de Dina Boluarte.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La más reciente encuesta de Ipsos reveló este domingo que Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez son los que tienen mayor preferencia en la población nacional al ser consultados sobre por quién votaría en las próximas elecciones para la presidencia del Perú.

Según el sondeo, publicado por el diario Perú21, el alcalde de Lima lidera estas preferencias con el 10 %, le sigue la lideresa del Fujimorismo que tiene el 8 % y luego el cómico Carlos Álvarez aparece con el 6 %. En el cuarto lugar se encuentra César Acuña con el 3 %. 

Destaca, además, que el porcentaje de votos válidos entre blanco, viciado y nulo alcanza el 38%. 

El próximo 12 de abril de 2026, los peruanos acudirán a las urnas para escoger al sucesor de Dina Boluarte.

En mayo pasado, un sondeo de CPI, presentado en exclusivo por RPP, mostró que Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez son los que más apoyo tienen de la población para postular a la presidencia.

Reacción de López Aliaga

López Aliaga fue consultado por RPP sobre esta reciente encuesta y aseveró que no cree en los resultados que se han dado a conocer este domingo. 

"Yo realmente en encuestas no creo, yo trabajo y punto", aseveró el burgomaestre tras participar de la renovación de una losa deportiva, en la Cooperativa de Vivienda Santa Úrsula, en SJM.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
ipsos Elecciones Generales Rafael López Aliaga Keiko Fujimori

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA