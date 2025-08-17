¿Quiénes lideran las preferencias para ser próximo presidente?: Esto señala encuesta de Ipsos

Los comicios se realizarán el próximo 12 de abril de 2026 para escoger al nuevo mandatario del Perú, que asumirá el cargo cuando finalice la gestión de Dina Boluarte.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La más reciente encuesta de Ipsos reveló este domingo que Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez son los que tienen mayor preferencia en la población nacional al ser consultados sobre por quién votaría en las próximas elecciones para la presidencia del Perú.

Según el sondeo, publicado por el diario Perú21, el alcalde de Lima lidera estas preferencias con el 10 %, le sigue la lideresa del Fujimorismo que tiene el 8 % y luego el cómico Carlos Álvarez aparece con el 6 %. En el cuarto lugar se encuentra César Acuña con el 3 %.

Destaca, además, que el porcentaje de votos válidos entre blanco, viciado y nulo alcanza el 38%.

El próximo 12 de abril de 2026, los peruanos acudirán a las urnas para escoger al sucesor de Dina Boluarte.

En mayo pasado, un sondeo de CPI, presentado en exclusivo por RPP, mostró que Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez son los que más apoyo tienen de la población para postular a la presidencia.

Reacción de López Aliaga

López Aliaga fue consultado por RPP sobre esta reciente encuesta y aseveró que no cree en los resultados que se han dado a conocer este domingo.

"Yo realmente en encuestas no creo, yo trabajo y punto", aseveró el burgomaestre tras participar de la renovación de una losa deportiva, en la Cooperativa de Vivienda Santa Úrsula, en SJM.