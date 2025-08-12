Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Fiscalía pide al PJ ampliar por 36 meses plazo de investigación preparatoria a Rafael López Aliaga por caso 'Panama Papers'

Rafael López Aliaga.
Rafael López Aliaga. | Fuente: Municipalidad de Lima
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El requerimiento fiscal en este caso contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros será evaluado el próximo 26 de agosto en una audiencia virtual que contará con la participación de las partes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene ampliar por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros por el caso denominado ‘Panama Papers’.

El requerimiento fue hecho por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que tiene a su cargo este caso.

Este requerimiento fiscal de prórroga del plazo de dicha investigación preparatoria fue presentado ante el despacho del juez Jorge Chávez Tamariz.

Dicho magistrado programó para el martes 26 de agosto a las 02:30 de la tarde una audiencia virtual para evaluar el pedido con la participación de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto.

Fiscalía investiga el manejo de fondos que ascenderían a un millón de soles de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima entre los años 2012 y 2014.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ministerio Público Poder Judicial Rafael López Aliaga

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA