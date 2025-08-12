Fiscalía pide al PJ ampliar por 36 meses plazo de investigación preparatoria a Rafael López Aliaga por caso 'Panama Papers'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene ampliar por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros por el caso denominado ‘Panama Papers’.

El requerimiento fue hecho por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que tiene a su cargo este caso.

Este requerimiento fiscal de prórroga del plazo de dicha investigación preparatoria fue presentado ante el despacho del juez Jorge Chávez Tamariz.

Dicho magistrado programó para el martes 26 de agosto a las 02:30 de la tarde una audiencia virtual para evaluar el pedido con la participación de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto.

Fiscalía investiga el manejo de fondos que ascenderían a un millón de soles de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima entre los años 2012 y 2014.