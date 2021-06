Jorge Montoya se pronunció tras los resultados, aún en conteo, de las elecciones presidenciales. | Fuente: Andina

El virtual congresista por el partido de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció tras los resultados de las elecciones presidenciales, las cuales aún se encuentran en votación por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En conversación con Ampliación de Noticias, este indicó que los resultados que emita la ONPE se deberán de respetar y se debe, ahora, de buscar el diálogo con el Gobierno que entre.

"Ahora no se trata de ganar la elecciones, se trata de conducir el país y si hay temas diferentes, hay que aprender a distanciarlas", indicó. Además, negó que desde el Congreso se deba de buscar peleas con el Ejecutivo.

"Es la primera tarea llevarnos bien con el Ejecutivo. Conversar, dialogar y ser una oposción razonable, fiscalizar actos del Gobierno como corresponde", agregó. Por otro lado, el congresista del partido de Rafael López Aliaga precisó que los datos arrojados por la casa encuestadora IPSOS podría confunir a la ciudadanía.

"Un tema criticable es que se dio la boca de urna y el conteo rápido de manera irresponsable", dijo.

"Eso generó o genera ambiciones o expectativas en la población de manera equivocada cuando los resultados pueden ser diferentes o iguales. Sabiendo por las muestras que se habían hecho antes que el resultado era apretado han debido abstenerse de dar esa información para evitar violencia", explicó.

COYUNTURA ELECTORAL

Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), rechazó que exista un "fraude electoral" en el país y lamentó que los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori "no ayudaron a calma y respeto" durante la campaña ante los resultados electorales.



"El día de ayer que los candidatos no salieron inmediatamente a decir que se deben respetar los resultados, y claro al boca de urna escuchamos aseveraciones tan burdas en relación al fraude de parte de Perú Libre y luego del conteo rápido esto les cambió el humor y no dijeron nada (...) Hablar de fraude en el Perú no es posible y sin embargo en la primera vuelta un candidato se atrevió a hablar de esa manera y con un manto de dudas estableció sobre los organismos electorales", dijo.

Fernando Tuesta argumentó que cualquiera de los dos candidatos presidenciales que logre el triunfo debe tener en cuenta que será un "gobierno de minoría" por lo que necesitará un "acuerdo político lo más amplio posible", de lo contrario, afirmó, repetiríamos lo ocurrido en el último quinquenio.

