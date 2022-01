Elecciones Municipales 2022: los candidatos en campaña y lo que sabemos de los voceados para tentar la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Luis Molina (Avanza País) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) son los primeros candidatos en hacer campaña para llegar a la Municipalidad de Lima.

Un candidato que renunciaría eventualmente a la alcaldía para intentar ser presidente; otro cuyo dirigente partidario renunció; y uno que pide perdón en sus mítines son los primeros en iniciar campaña para la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Se trata de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Luis Molina (Avanza País) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), quienes ya hacen actividades para ganar votos que los lleven a ocupar el sillón municipal.

Rafel López Aliaga, excandidato presidencial, tentará el sillón municipal manteniendo su plan de volver a postular a la presidencia, algo que considera "un deber con la patria". Renzo Reggiardo lo acompañará y él sería, según palabras del propio empresario, su sucesor. "Hemos quedado lo siguiente: si se diera el tema de tener que yo dejar, después de tres años y medio, la alcaldía para postular a la presidencia, Renzo Reggiardo se queda y termina el periodo. Para mí es un tema de cómo sirvo más a mi patria".

Rafael López Aliaga lidera la última encuesta de Ipsos. Le sigue Daniel Urresti, quien se espera sea candidato de Podemos, aunque aún no ha realizado el anuncio oficial.

Quien ha ratificado su candidatura a Lima es el actual alcalde de Miraflores, Luis Molina. Él se mantiene firme como postulante de Avanza País, partido al que renunció Hernando de Soto pocas semanas después de haberlo presentado como la carta de esta organización para la ciudad.

"El tren no se ha descarrilado, el tren sigue avanzando, no hay incertidumbre y la candidatura va firme. Lamento mucho la renuncia de Hernando de Soto a Avanza País, [pero] yo soy un militante, no soy un dirigente", dijo Luis Molina a RPP Noticias.

Por otro lado, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, también se encuentra haciendo campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Él solicitó en octubre pasado la inscripción de su partido Fe en el Perú y no duda en apelar a las emociones en los mítines que realiza en diversos distritos de Lima. En uno de ellos incluso pidió perdón "en caso hayan visto en mí, tal vez, ciertos errores, ciertos momentos... pero es así, soy un ser humano".

Los candidatos voceados y sus partidos

George Forsyth, recientemente candidato a la presidencia, se afilió a Somos Perú, alimentando los rumores que lo ponen como candidato de ese partido. Él fue alcalde de La Victoria con esa organización, la cual dejó para fundar Victoria Nacional (antes Restauración Nacional).

Organizaciones como Alianza Para el Progreso y Acción Popular aún no definen a sus candidatos; mientras que el Partido Morado, que mantuvo su inscripción luego de ingresar solo 3 parlamentarios al Congreso y acaba de elegir a Luis Durán como su presidente, también presentará candidaturas.

Así, a la espera de que otro grupo de partidos realicen elecciones internas para elegir a sus candidatos, comienza la carrera por ver quién será el sucesor de Jorge Muñoz en el sillón de la Municipalidad de Lima para el siguiente periodo.