Excongresistas buscarán volver al Congreso vía elección popular, aunque todavía el JNE no establece si ellos pueden o no postular. | Fuente: Congreso

El presidente del partido político Contigo (antes Peruanos por el Kambio), Gilbert Violeta, anunció que los excongresistas Juan Sheput, Salvador Heresi y Janet Sánchez postularán en las elecciones congresales del 2020. En diálogo con RPP Noticias, dijo que por el contrario él declinaba de la propuesta de postular.

“La decisión colegiada que hemos tomado es que los congresistas deberían participar en el proceso […] Le hemos pedido a nuestros congresistas, a Janet Sánchez por el Callao, que lo haga; al congresista Juan Sheput, que lo haga; a Salvador Heresi, que lo haga, porque hay una necesidad de dar una batalla política de representar ideas, de defender una propuesta de gobierno y ellos han accedido”, afirmó.

Añadió que espera que Sheput, Heresi y Sánchez retornen a sus funciones en el nuevo Congreso.

“Van a ir en la lista a este proceso electoral y esperemos que entren y revindiquen el nombre del partido y nuestras propuestas y que estemos ahí, para dar una batalla democrática como corresponde”, indicó Violeta.

Asimismo, señaló que él ha pedido no formar parte de este proceso electoral. En ese sentido, afirmó que como presidente del partido busca restructurar su organización de cara a las elecciones de 2021 y 2022.

“Yo estoy actualmente como presidente de la organización política, por lo tanto, […] no me parece muy serio de mi parte ahora dedicarme al Parlamento cuando hay una necesidad de trabajar toda la estructura partidaria de cara a esos procesos electorales. Así que yo no postulo en esta oportunidad y en el futuro, veremos. No tengo ninguna decisión al respecto”, señaló.



Agradezco a Juan Sheput, Salvador Heresi y Janet Sánchez quienes van a encabezar el reto de este proceso 2020. Somos un equipo, estamos más unidos que nunca y coordinados para defender la democracia y seguir luchando por el progreso del PERÚ. (2/2) pic.twitter.com/K4pURJqTl5 — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) November 3, 2019