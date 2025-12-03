Elecciones regionales y municipales 2026: Estas son las fechas clave

El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que fija los plazos para inscripción de partidos, elecciones primarias y presentación de candidatos. La votación se realizará el 4 de octubre del próximo año.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el cronograma que regirá las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), un proceso en el que los ciudadanos elegirán a gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales. La votación se realizará el 4 de octubre de 2026, y los partidos y movimientos regionales deberán cumplir una serie de plazos estrictos si desean participar.

El calendario, oficializado mediante la Resolución N° 0632-2025-JNE, establece fechas límite para la participación política, la organización del proceso y el control electoral de los comicios subnacionales.

Primer hito: 7 de enero, fecha importante para las organizaciones políticas

El 2026 arrancará con una fecha decisiva: el 7 de enero es el plazo máximo para la convocatoria oficial de las ERM 2026.

Ese mismo día, vencerán dos requisitos fundamentales para las agrupaciones:

Inscripción de partidos y movimientos ante la DNROP del JNE .

Solicitud de inscripción de modificaciones a sus normas internas, como estatutos, reglamentos o procedimientos de democracia interna.

Este umbral determinará quiénes podrán competir efectivamente en octubre, y quiénes quedarán fuera desde el inicio.

Hasta el 17 de enero podrá formalizarse otro paso clave: la inscripción de alianzas electorales, también ante la DNROP. Este plazo es especialmente relevante para movimientos regionales que buscan sumar fuerzas.

En 2026, las candidaturas subnacionales deberán definirse mediante elecciones primarias.

Para ello, el cronograma establece dos hitos:

16 de febrero: plazo máximo para que las organizaciones políticas informen a la ONPE la modalidad de sus primarias (afiliados, delegados, abierta, etc.). 7 de abril: cierre del padrón electoral, a cargo del Reniec.

Las primarias se llevarán a cabo en dos fechas: 17 y 24 de mayo, según defina cada organización.

Los resultados podrán ser proclamados hasta el 1 de junio.

Una vez definidos los postulantes en las primarias, los partidos deberán ingresar formalmente a la contienda. Los plazos son:

16 de junio : fecha límite para presentar solicitudes de inscripción de fórmulas y listas a todos los cargos subnacionales.

Hasta el 5 de agosto: publicación de listas admitidas.

Entre tanto, se iniciarán actividades operativas para el día de la elección. Una de las más visibles será:

26 de julio: sorteo de miembros de mesa.

Si ninguna fórmula regional logra mayoría requerida, se realizará una segunda vuelta, que deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales.

Un calendario para garantizar transparencia y planificación

La aprobación del cronograma marca el inicio formal del proceso subnacional 2026 y cumple con una obligación institucional del JNE: anticipar, publicitar y supervisar los plazos del sistema electoral.

Según la autoridad electoral, la difusión temprana de la línea de tiempo permitirá:

Prevenir conflictos y controversias jurídicas.

Ordenar la logística y financiamiento electoral.

Garantizar que los partidos compitan en igualdad de condiciones.

Facilitar el trabajo de organismos como ONPE y Reniec.

El documento fue suscrito por el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, junto con los miembros del Pleno Martha Elizabeth Maisch Molina, Willy Ramírez Chávarry, Rubén Torres Cortez y Aarón Oyarce Yuzzelli.