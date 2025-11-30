Elecciones primarias: Presidente del JNE señaló que tienen hasta el 15 de diciembre para proclamar resultados

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

En este domingo 30 de noviembre, 39 partidos políticos al interior de todo el país realizaron las elecciones primarias -en la modalidad afiliados y delegados- como parte de la primera fase para las Elecciones Generales del 2026.

37 partidos políticos van a votar para elegir a los delegados que posteriormente el próximo domingo 7 de diciembre van a elegir quiénes serán los candidatos en representación de sus partidos políticos y alianzas electorales. Los otros partidos, APRA y Renovación Popular, sostuvo que será bajo la modalidad de afiliados (un voto un militante).

La jornada electoral está programada desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m., para luego pasar al escrutinio y definir a los ganadores.

Al respecto, Roberto Burneo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sostuvo que la entidad tendrá hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados al 100%.

"El jurado tiene hasta el 15 de diciembre para proclamar los resultados. Nosotros [el JNE] proclamamos los resultados, no vamos a hacer un escrutinio, ni una evaluación de lo que han hecho las organizaciones políticas porque nuestro trabajo empieza a partir del 23 de diciembre, que es la fecha máxima en la cual las organizaciones políticas van a poder comunicar las hojas de vida de estos candidatos que han elegido, así como los planes de gobierno, los resúmenes y otros documentos adicionales que van a ser materia de calificación por el jurado", explicó Burneo al canal oficial del JNE.

La mención de la fecha 15 de diciembre es clave porque no está incluida formalmente dentro del calendario del Jurado Nacional de Elecciones; sin embargo, es el día en el que se van a dar a conocer los resultados de las elecciones primarias.

Posteriormente, como lo ha mencionado Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, desde el 23 de diciembre hasta el 14 de marzo van a realizar una 'purificación' de toda la lista de los candidatos que han sido elegidos tras las elecciones primarias.

Posteriormente, se conocerá la lista oficial de candidatos presidenciales y de otros que van a participar en las Elecciones Generales del 2026.

Presidente del JNE explica el proceso que se seguirá después de las elecciones primarias | Fuente: RPP