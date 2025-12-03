Harvey Colchado será candidato a diputado por Lima: ¿cuál es su propuesta electoral?

Tras una carrera policial vinculada a investigaciones, el excoronel PNP Harvey Colchado se lanza a la contienda electoral como candidato con el partido Ahora Nación de Alfonso López Chau.

Harvey Colchado, excoronel de la PNP, anunció su decisión de postular como diputado por Lima Metropolitana con el número 1, bajo las filas del partido Ahora Nación, cuyo líder es Alfonso López Chau.

A través de un video compartido en sus redes sociales, señaló: "Hoy me presento como diputado por Lima con el partido Ahora Nación, con Alfonso López Chau, y un equipo de gente capaz, entregada al servicio del país. Les prometo poner toda mi experiencia y dedicación al servicio del país. Y si hay crimen y corrupción, lo tumbamos".

Colchado es egresó de la Escuela de Oficiales de la PNP a mediados de los años noventa. Ha desarrollado su carrera en unidades vinculadas a operativos de inteligencia. Su paso por la Dircote, Dirandro y posteriormente la Dirincri lo expuso a investigaciones de alto riesgo en zonas de conflicto, redes de narcotráfico y estructuras criminales.

Colchado encabezó el grupo policial que brindó apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, una instancia encargada de investigar casos de presunta corrupción vinculados a altos funcionarios, entre ellos la exmandataria Dina Boluarte.

El pasado 10 de noviembre, Harvey Colchado anunció en Las cosas como son de RPP, su intención de participar en las elecciones: "Hoy decidido dejar mi institución, ya no intentar un regreso a la Policía y entrar a la carrera política. Yo quiero y voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso es que he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer".

Las próximas elecciones generales, convocadas para el 12 de abril de 2026, marcarán un hito histórico: el retorno de un Congreso bicameral, con 130 diputados y 60 senadores. Ahora Nación es una de las agrupaciones políticas de reciente creación que participará por primera vez en esta coyuntura.

Según información oficial, el partido Ahora Nación aspira a construir un Estado de derecho inclusivo y descentralizado, donde el crecimiento económico y social sea sostenible. Oficialmente, la candidatura de Colchado no fue presentada ante la ONPE, por lo que correspondería a la cuota del 20% de candidatos invitados correspondiente a las agrupaciones políticas.