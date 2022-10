Allison volvería a la municipalidad de Magdalena para una nueva gestión | Fuente: RPP

Francis Allison, aspirante a la alcaldía de Magdalena por Alianza Para el Progreso, señaló que ya viene conversando con Rafael López Aliaga y lo consideró como el virtual alcalde de Lima luego de realizadas las Elecciones Municipales y Regionales 2022. En ese sentido, afirmó que ambos tienen una visión en común para mejorar la Costa Verde.

"Él (López Aliaga) es ya virtual alcalde de Lima. El mismo Daniel Urresti lo ha reconocido y lo aplaudo porque entiende que no ha ganado y eso lo deja como un caballero. Aca se gana o se pierde y hay que aceptar los resultados sin estar señalando a las instituciones de trampa cuando no gana. Desde antes hemos venido hablando. Conozco a Rafael como 20 años en realidad, somos muy amigos. Tenemos una visión en común para la Costa Verde, obras no solamente para potenciar lo que es turístico sino para tener más playa", expresó en el programa "Las Cosas Como Son" de RPP.

Francis Allison indicó que volverá a ver el proyecto de hacer espigones en la Costa Verde que dejó inconcluso en su gestión pasada, precisando que fue el gobierno central quien no le dio el presupuesto necesario para realizar las obras.

"Vamos a reactivar el expediente, parte de eso se ha conversado con Rafael. Sin el dinero no podemos hacer una obra, pero Lima podría pagarlo porque con 30 millones tienes una playa mansa con arena que no se va de 500 metros. No es la playa de Magdalena sino que serviría para que vaya gente de Breña, Cercado, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel", comentó.

Allison manifestó que su futura gestión realizarán un nuevo policlínico, una veterinaria municipal y tendrán conversaciones con Essalud para que vuelvan al antiguo local que tenían en Magdalena.

Según el último reporte de la ONPE, al 98.75 % de actas contabilizadas, Francis Allison tiene el 42 % de los votos y lidera las elecciones para la alcaldía del distrito de Magdalena del Mar.

En segundo lugar se encuentra Víctor Raúl Paulini (Renovación Popular) con 27%, seguido de Alberto Lamas (Somos Perú) con 10.5% y Raúl Madueño (Podemos Perú) con 4.3%.

López Aliaga sostendría reunión con Urresti

El aspirante a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló que ante una eventual victoria, no descartaría la presencia del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti y enfatizó en que es posible que tenga "buenas ideas".

"No hay que cerrarse. Yo quiero reunirme con él a solas. Puede que tenga ideas buenas. Nadie es dueño de la verdad y cada persona es especialista en algo. Mi especialidad es conseguir dinero para Lima. Ya lo he hecho en alguna gestión. Sin dinero no haces nada", dijo a la prensa.