Huancayo: JEE investiga a César Acuña por presunta infracción de neutralidad electoral

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo abrió una investigación en contra de César Acuña por presuntamente vulnerar el principio de neutralidad electoral durante una actividad política realizada el pasado 20 de septiembre en el parque Huamanmarca

El Jurado Electoral Especial de Huancayo investiga al gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, por la presunta vulneración al principio de neutralidad electoral durante una actividad proselitista realizada el 20 de septiembre en el parque Huamanmarca. Según el informe de fiscalización, Acuña participó acompañado de simpatizantes con prendas y símbolos de Alianza para el Progreso, lo que constituiría propaganda política, prohibida a funcionarios en periodo electoral.

El recorrido se extendió por la calle Real y contó con la presencia de precandidatos de su agrupación. Sin embargo, el acto no estuvo exento de incidentes: a la altura del Paseo La Breña, un grupo de manifestantes arrojó huevos en señal de protesta, uno de los cuales impactó en el gobernador liberteño. Hasta el momento no se ha identificado a quienes realizaron esta agresión.

El Pleno del JEE Huancayo resolvió informar a César Acuña sobre presunta infracción, otorgándole un plazo de un día calendario para presentar sus descargos, con o sin documentación probatoria. De no hacerlo, el órgano electoral se pronunciará con la información existente.

En caso de confirmarse la infracción, el JEE deberá enviará la información al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y al Consejo Regional de La Libertad, para que se determinen las sanciones correspondientes conforme a ley. El artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad establece que los funcionarios tienen prohibido realizar actos que favorezcan o perjudiquen a partidos o candidatos durante el proceso electoral.

Documentos incluidos en el informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

JEE de Chiclayo confirmó que César Acuña violó ley de neutralidad electoral en actividades proselitistas en Piura

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo determinó que César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad y presidente de Alianza para el Progreso (APP), violó el deber de neutralidad electoral al participar en actividades proselitistas en Piura en julio de 2025 y por su rol directivo en el partido.

La resolución, declarada como consentida el último 17 de septiembre, ordena la remisión del caso al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo Regional de La Libertad para evaluar posibles implicancias penales, administrativas o institucionales.

El JEE de Chiclayo, tras un proceso de fiscalización, acreditó que Acuña incurrió en una infracción al numeral 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento sobre Neutralidad, que prohíbe a las autoridades públicas "formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato".