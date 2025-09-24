Últimas Noticias
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Huancayo: JEE investiga a César Acuña por presunta infracción de neutralidad electoral

El JEE Huancayo investiga al gobernador César Acuña por presunta vulneración de la neutralidad electoral durante una actividad proselitista en Huancayo.
El JEE Huancayo investiga al gobernador César Acuña por presunta vulneración de la neutralidad electoral durante una actividad proselitista en Huancayo. | Fuente: RPP Noticias
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo abrió una investigación en contra de César Acuña por presuntamente vulnerar el principio de neutralidad electoral durante una actividad política realizada el pasado 20 de septiembre en el parque Huamanmarca

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Jurado Electoral Especial de Huancayo investiga al gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, por la presunta vulneración al principio de neutralidad electoral durante una actividad proselitista realizada el 20 de septiembre en el parque Huamanmarca. Según el informe de fiscalización, Acuña participó acompañado de simpatizantes con prendas y símbolos de Alianza para el Progreso, lo que constituiría propaganda política, prohibida a funcionarios en periodo electoral.

El recorrido se extendió por la calle Real y contó con la presencia de precandidatos de su agrupación. Sin embargo, el acto no estuvo exento de incidentes: a la altura del Paseo La Breña, un grupo de manifestantes arrojó huevos en señal de protesta, uno de los cuales impactó en el gobernador liberteño. Hasta el momento no se ha identificado a quienes realizaron esta agresión. 

El Pleno del JEE Huancayo resolvió informar a César Acuña sobre presunta infracción, otorgándole un plazo de un día calendario para presentar sus descargos, con o sin documentación probatoria. De no hacerlo, el órgano electoral se pronunciará con la información existente.

En caso de confirmarse la infracción, el JEE deberá enviará la información al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y al Consejo Regional de La Libertad, para que se determinen las sanciones correspondientes conforme a ley. El artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad establece que los funcionarios tienen prohibido realizar actos que favorezcan o perjudiquen a partidos o candidatos durante el proceso electoral.

Documentos incluidos en el informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial.
Documentos incluidos en el informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

JEE de Chiclayo confirmó que César Acuña violó ley de neutralidad electoral en actividades proselitistas en Piura

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo determinó que César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad y presidente de Alianza para el Progreso (APP), violó el deber de neutralidad electoral al participar en actividades proselitistas en Piura en julio de 2025 y por su rol directivo en el partido. 

La resolución, declarada como consentida el último 17 de septiembre, ordena la remisión del caso al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo Regional de La Libertad para evaluar posibles implicancias penales, administrativas o institucionales.

El JEE de Chiclayo, tras un proceso de fiscalización, acreditó que Acuña incurrió en una infracción al numeral 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento sobre Neutralidad, que prohíbe a las autoridades públicas "formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato". 

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

