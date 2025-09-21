Últimas Noticias
JJE de Chiclayo confirmó que César Acuña violó ley de neutralidad electoral en actividades proselitistas en Piura

César Acuña, líder y fundador de Alianza Para el Progreso (APP).
| Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Jurado Electoral Especial de Chiclayo resolvió que el gobernador de La Libertad, César Acuña, infringió la ley de neutralidad electoral al realizar propaganda política a favor de APP en eventos realizados en Piura. La resolución, ya firme, fue remitida al Ministerio Público, la Contraloría y el Consejo Regional de La Libertad.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo determinó que César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad y presidente de Alianza para el Progreso (APP), violó el deber de neutralidad electoral al participar en actividades proselitistas en Piura en julio de 2025 y por su rol directivo en el partido. 

La resolución, declarada como consentida el último 17 de septiembre, ordena la remisión del caso al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Consejo Regional de La Libertad para evaluar posibles implicancias penales, administrativas o institucionales.

El JEE de Chiclayo, tras un proceso de fiscalización, acreditó que Acuña incurrió en una infracción al numeral 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento sobre Neutralidad, que prohíbe a las autoridades públicas "formar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna organización política o candidato". 

La resolución ratifica una anterior (N° 01017-2025-JEE-CHYO/JNE), emitida el pasado 10 de de septiembre, en la que se acreditó que Acuña realizó "constante propaganda política" a favor de APP en diversos eventos en Piura en julio de 2025. Entre las actividades señaladas se encuentran pasacalles en la ciudad de Piura, un evento partidario en el Fundo Stewart el 12 de julio, con la asistencia de miles de simpatizantes y reuniones con simpatizantes en plazas de los distritos de La Unión y Catacaos.

Estas acciones, documentadas en videos de prensa en el programa de 24 Horas Edición Central emitido el 15 de julio, estuvieron destinadas a "persuadir a los electores para favorecer al Partido Político Alianza Para el Progreso y una eventual candidatura suya en las Elecciones Generales", según el JEE.

Rol prohibido en APP

La resolución del 10 de septiembre también señala que que se ha verificado que César Acuña, en su calidad de gobernador regional, ostenta los cargos de afiliado y presidente de APP, además de liderar la Dirección Ejecutiva Nacional desde el 10 de julio de 2023, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). 

"Una autoridad pública no puede formar parte de los órganos directivos de un partido político, ya que esta posición de alto nivel jerárquico podría beneficiar a su partido político o agrupación política solamente con la posición funcional", señala el documento. 

Tras la emisión de la resolución inicial, Acuña no presentó apelación dentro del plazo de tres días hábiles, por lo que el JEE, mediante la Resolución N° 01074-2025-JEE-CHYO/JNE del 17 de septiembre, declaró la decisión como consentida. Esto implica que la resolución es final y ejecutoriada.

Actividades de Acuña en Piura

Durante el evento “Apptívate” en el Fundo Stewart, al que asistieron al menos tres mil jóvenes, Acuña apareció junto a figuras políticas como Gabriel Madrid, alcalde provincial y posible candidato al Gobierno Regional de Piura, y Jorge Flores Bazán, precandidato a la alcaldía provincial.

En el acto se proyectaron mensajes como “Acuña presidente” y “Si Acuña lo dice, Acuña lo hace”, según reportó el diario El Tiempo.

Estas actividades, según Información de Panamericana, incluyeron arengas y vítores de pobladores en Catacaos y La Unión, quienes corearon su nombre, mientras Acuña respondía con mensajes de cercanía y promesas. 

Sin embargo, el JEE rechazó el argumento de Acuña de que la normativa no le era aplicable por ser supuestamente candidato presidencial, aclarando que, según el cronograma electoral, aún no existen candidatos para las Elecciones Generales 2026.


César Acuña APP JEE JNE

