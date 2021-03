Jaime Salomón postula a la vicepresidencia con Hernando de Soto. | Fuente: Composición

El candidato a la vicepresidencia por el partido Avanza País, liderado por Hernando de Soto, Jaime Salomón, se refirió en torno a la presentación del economista en el reciente debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En conversación con Ampliación de Noticias, este señaló que si bien Hernando de Soto es "el más capacitado", la forma en cómo se llevó el debate no le jugó a favor. "La estructura de los debates no son para poder presentar lo que el sabe. Él ha hecho muchas cosas no siendo presidente", dijo Jaime Salomón.

"La ciudadanía decidirá. Lamentablemente este formato no permitió eso", agregó. Asimismo, el candidato por Avanza País indicó que Hernando de Soto viene coordinando "a título personal" con otros mandatarios durante esta campaña electoral.

DECLARACIONES

Al ser cuestionado sobre las afirmaciones de Hernando de Soto durante el debate presidencial, quien indicó que este tiene el apoyo de Antauro Humala y su padre, este indicó que lo hizo con el propósito de "unificar al país".

"En el caso de Antauro y su papá, Hernando de Soto es consciente que para dirigir al Perú, hay que unificar las diferentes formas de pensar porque debemos visionar al Perú si queremos salir adelante", explicó.

