JNE alerta presuntas infracciones electorales de Rafael López Aliaga, César Acuña y otras autoridades

A menos de un año de las Elecciones Generales 2026, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la neutralidad electoral y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como una intervención en la contienda. Sin embargo, informes de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dan cuenta de presuntas infracciones en los casos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; el regidor capitalino, Renzo Reggiardo; los congresistas Diego Bazán y José Luna; y el gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

Estos documentos deberán ser evaluados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes, que determinarán si los hechos reportados constituyen una vulneración al principio de neutralidad establecido en la normativa electoral.

¿Qué incidentes se han reportado y por qué ha sido observada la conducta de estas autoridades? Aquí te lo explicamos.

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana

Según el informe N.° 000260-2025-YCJ-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE, del 4 de julio, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, habría infringido el principio de neutralidad electoral al presuntamente realizar propaganda a favor del partido Renovación Popular, organización política que él mismo lidera.

El documento, remitido al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, señala que los fiscalizadores del JNE detectaron elementos publicitarios colocados en calles y avenidas de Lima y Callao, en los que “se observa la promoción de proselitismo político” en favor del partido Renovación Popular. La presunta propaganda, según el informe, habría sido realizada por el actual burgomaestre mediante el uso de su imagen y/o nombre, junto al símbolo y/o nombre de dicha organización política.

En sus descargos, la autoridad edil solicitó que se declare no ha lugar la supuesta vulneración del principio de vulneralidad al señalar que lo expuesto "parte de suspuestos fácticos equivocados".

Es preciso señalar que una situación similar a la reportada en la capital también fue registrada por los fiscalizadores adscritos al JEE de Chiclayo, según el informe N° 000177-2025-VCR-JEEChiclayo-EG2026/JNE, del 16 de julio.

Este documento también deberá ser evaluado por el órgano electoral correspondiente en los próximos días.

Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima

El informe N.° 000006-2025-YAC-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE, emitido el 16 de julio, advierte que el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, habría incurrido en una presunta vulneración al principio de neutralidad, al pronunciar mensajes durante la inauguración de obras ejecutadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima "y que de forma directa estaría favoreciendo al partido Renovación Poular, cuya imagen representativa es Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima Metropolitana.

El primer hecho reportado ocurrió el 2 de julio, durante la inauguración de un tramo de la obra “Ampliación de la autopista Ramiro Prialé”, actividad transmitida en vivo por las redes sociales y el canal de YouTube de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En su discurso, Renzo Reggiardo expresó:

"Pero yo quería terminar diciendo lo siguiente y no le tengo miedo a decirlo porque al final hay especulaciones y esto puede generar también reacciones. Yo creo que Rafael sería un presidente de lujo [...] Qué mejor oportunidad para nuestro país que tengamos a un hombre con liderazgo, a un hombre que ejecuta, a un hombre que hace obra, a un hombre que se ha comprometido también con la seguridad ciudadana que es el principal problema que tenemos los peruanos".

Un segundo episodio fue registrado el 14 de julio, en la ceremonia por la llegada de trenes a Lima, tras la donación de coches y locomotoras por parte de Estados Unidos.

"Que nuestro alcalde tendrá que meditarlo mucho y lo ha dicho en determinadas y en distintas ocasiones, pero si nuestro alcalde decide postular para ser candidato a la Presidencia de la República tendrá todo nuestro apoyo tendrá el apoyo de todos ustedes y estoy seguro, estoy seguro de que será un gran presidente", dijo la autoridad, quien es afiliado del partido Renovación Popular.

Respecto a este caso, Hugo León, presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, señaló que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto, "el informe recién ha ingresado hoy a mesa de partes del Jurado Electoral Especial, así que se está recién comentando con su tramitación".

El Jurado Electoral Especial comunica a la persona que es señalada como presunta infractora, para que en el plazo de un día pueda presentar sus descargos. El proceso de evaluación del caso dependerá del grado de complejidad del mismo. Según Hugo León: "no hay un plazo único para atender los casos de presunta vulneración a la neutralidad", dijo en JNE TV

César Acuña, gobernador regional de La Libertad

Según el informe N.° 000178-2025-VCR-JEEChiclayo-EG2026/JNE, los fiscalizadores adscritos al Jurado Electoral Especial de Chiclayo identificaron videos en los que “se observa proselitismo político en favor del partido Alianza para el Progreso”, presuntamente realizado por el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña. Ello a través del uso de su imagen y/o nombre junto al símbolo y/o nombre de dicha organización política durante diversas actividades, con la aparente finalidad de favorecerla.

En uno de los registros se observa un estrado con un cartel que lleva la inscripción: “Compromiso con el Perú. Acuña Presidente”, acompañado de la imagen del citado gobernador y el símbolo del partido político. En un segundo video, se aprecia a la autoridad participando en lo que sería una actividad proselitista, junto a un grupo de personas vestidas con polos azules que llevan el emblema del partido y que expresan: “Si Acuña lo dice, Acuña lo hace”.

"Podríamos inferir que la presunta intencionalidad de César Acuña Peralta, a través del uso de su imagen y/o nombre habría sido el realizar proselitismo político mediante el uso de distintos medios publicitarios que vienen difundiendo propaganda electoral en favor de la organización política Alianza para el Progreso. Esta tesis se ve reforzada más aún si se tiene en consideración que César Acuña Peralta ha sido fundador de dicha organización política", se lee en el documento.

Yessenia Lozano, 'hija política' de César Acuña

Según el informe N.° 000180-2025-VCR-JEEChiclayo-EG2026/JNE, Jaqueline Yessenia Lozano Millones, jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral al realizar propaganda y proselitismo político en favor del partido Alianza para el Progreso.

De acuerdo con los fiscalizadores adscritos al Jurado Electoral Especial de Chiclayo, esta conducta fue advertida tras el análisis de dos videos informativos en los que se observa a la funcionaria realizar actos de proselitismo a favor de dicha agrupación política, de la cual es afiliada y personera legal alterna. El hecho habría ocurrido durante una actividad llevada a cabo el 12 de julio en el Fundo Stewart, en Piura.

"La presunta conducta infractora de la trabajadora del Congreso de la República, se enmarca en la prohibición reglamentaria general a todos los funcionarios o servidores públicos de vulnerar el principio constitucional de neutralidad, por el solo hecho de su propia investidura como tal; y de manera específica, la acción típica infractora se enmarca en el realizar propaganda en favor de la organización política Alianza para el Progreso, por medio del uso de su imagen y/o nombre acompañando ello al símbolo y/o nombre de dicho partido político", se lee en el informe.

José Luna Gálvez, congresista de Podemos Perú

En el caso de José Luna Gálvez, legislador y líder de Podemos Perú, los fiscalizadores del JEE Lima Centro 1 consideran que habría realizado campaña a favor de la organización política que encabeza, al detectarse elementos publicitarios en calles y avenidas en distritos de departamentos de Lima, Áncash e Ica, donde se promovía el nombre y símbolo del partido junto a su imagen.

Según el informe N.° 000094-2025-WZV-JEELIMACENTRO1-EG2026/JNE, con fecha 16 de julio, este acto constituiría "proselitismo político" en favor de Podemos Perú, presuntamente impulsado por el propio congresista, quien figura como afiliado y presidente fundador de dicha agrupación desde junio de 2018 en portales web oficial del JNE.

"La presunta conducta infractora del Congresista de la República, Jose León Luna Gálvez, se enmarca en la prohibición reglamentaria general a todas las autoridades políticas o públicas de vulnerar el principio constitucional de neutralidad, por el solo hecho de su propia investidura como tal; y de manera específica, la acción típica infractora se enmarca en el realizar propaganda en favor de la organización política Podemos Perú, por medio del uso de su imagen y/o nombre acompañando ello al símbolo

y/o nombre de dicho partido político", se lee en el documento.

Además, el informe precisa que este caso no correspondería a un uso indebido de su imagen o nombre por parte de terceros, ya que, hasta la fecha, los órganos electorales —y en particular el JEE Lima Centro 1— no han recibido ninguna denuncia ni comunicación del propio Luna Gálvez sobre este presunto ilícito.

El informe deberá ser remitido al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que será el encargado de evaluar el caso y permitir que la autoridad formule sus descargos correspondientes.

Un hecho similar fue reportado por los fiscalizadores del JEE de Chiclayo respecto a elementos publicitarios colocalres en calles y avenidas en las regiones de Piura y Lambayeque, según el informe N° 000176-2025-VCR-JEEChiclayo-EG2026/JNE.

Diego Bazán, congresista de Renovación Popular

En el caso del congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, el informe N.° 000177-2025-VCR-JEEChiclayo-EG2026/JNE señala que el parlamentario habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral al realizar propaganda en favor del partido al que está afiliado.

Según los fiscalizadores adscritos al Jurado Electoral Especial de Chiclayo, se detectó publicidad colocada en diversas calles y avenidas en Trujillo, en la que “se observa la promoción de proselitismo político” en favor de Renovación Popular, presuntamente impulsada por el actual legislador mediante el uso de su imagen y/o nombre, acompañando al símbolo y/o nombre de dicha organización política, con la supuesta finalidad de favorecerla.

