JNE decidirá si César Acuña infringió la neutralidad electoral en evento del gobierno regional

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que la Dirección de Fiscalización de la autoridad electoral será la encargada de evaluar y emitir un informe sobre una posible afectación al principio de neutralidad en periodo electoral por parte del gobernador regional de La Libertad, César Acuña.

El último lunes 7 de abril, la autoridad regional participó en la inauguración de un centro educativo en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Durante la actividad, Acuña bailó una canción llamada "El serranito" empleada en campañas anteriores de su partido Alianza para el Progreso (APP).

"No puedo adelantar opinión en el sentido de si hizo o no una afectación del sentido de neutralidad. Lo que puedo indicar son hechos, que esto ha sido puesto en conocimiento del área de fiscalización. Lo que corresponde al Área de Fiscalización es que emita un informe", indicó Burneo Bermejo en Ampliación de Noticias de RPP.

Burneo señaló que tras la emisión del informe respectiva, el caso pasa a otra área para el inicio "de un procedimiento de indagación o de procedimiento sancionador".

Consultado sobre si, en el proceso que involucra al gobernador regional de La Libertad, se considerará que en las elecciones generales de 2016 fue excluido como candidato presidencial por una infracción a la norma, el presidente del JNE, Roberto Burneo, respondió:



"Tampoco puedo adelantar opinión, pero en cualquier procedimiento sancionador o de fiscalización se va a ver primero los hechos actuales. El tema de la graduación, que va en el sentido de lo que me indica, va a ser en el momento de si cometió o no la falta. Ya se ven los antecedentes, pero eso es en la etapa final de cualquier procedimiento disciplinario sancionador. Ya se ven los antecedes, la conducta reiterada de la personal", comentó al reiterar que, a la fecha, el caso se encuentra en una etapa inicial a nivel del área de fiscalización.

"Tengo entendido que recién está en un proceso de fiscalización, quizás ya está en la etapa del procedimiento de inicio indagatorio. Ahí sí soy muy respetuoso que en ese aspecto las instancias mantengan esa independencia y, sobre todo, que garanticen el debido proceso y el derecho de defensa", recalcó.

¿Qué opina APP sobre lo ocurrido?

Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso (APP), respaldó al gobernador regional de La Libertad, César Acuña, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara a RPP que se evalúa si este vulneró el principio de neutralidad durante un evento oficial en Trujillo.

En conversación con RPP, Valdez aseguró que hasta la fecha no han sido notificados por la autoridad electoral y afirmó que no consideran que se haya cometido ninguna infracción. “No nos han notificado en lo absoluto. Si nos llegasen a notificar, haremos los descargos correspondientes. No hemos sido notificados y tampoco creemos, dentro del respeto de la ley, que hayamos infringido ningún tipo de norma”, sostuvo.

El dirigente político defendió que la actividad que se investiga fue organizada por el Gobierno Regional de La Libertad y no por su agrupación política, Alianza para el Progreso. Valdez insistió en que César Acuña no es candidato en las elecciones generales del 2026, por lo que no existiría motivo para atribuirle alguna infracción del principio de neutralidad.

“No es que el gobierno regional haya promovido la participación ciudadana con fines electorales. Lo que hubo fue una actividad del gobierno regional, pero también es cierto que la población es libre para tomar sus propias decisiones y en ese ámbito es que, de pronto, se haya podido poner una canción afín a la región”, argumentó.

El hecho que generó la polémica

La polémica se originó luego de que circularan videos donde se observa a Acuña bailando una canción llamada "El serranito" empleada en campañas anteriores de APP: "Con esas dos canciones me gané el corazón de los liberteños. [...] Mi premio: alcalde", se le escucha decir a Acuña en las imágenes difundidas en redes sociales.

Ante esto, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE inició de oficio la revisión del caso, según confirmaron a RPP. Según fuentes del organismo electoral, la evaluación busca determinar si el gobernador regional incurrió en una infracción al principio de neutralidad, que prohíbe a las autoridades utilizar recursos públicos para hacer proselitismo.

Mientras tanto, desde Alianza para el Progreso reiteran que responderán a cualquier requerimiento y defienden que el evento se mantuvo dentro del marco legal.

El evento organizado por el gobierno regional de La Libertad fue el pasado 7 de abril en el centro educativo jardín N.º 1793 “María Inmaculada”, en el distrito de La Esperanza: "Gracias a la inversión del Gobierno Regional, este plantel fue totalmente reconstruido, devolviendo la ilusión a cientos de familias que soñaban con una mejor educación para sus pequeños", se describe la actividad en las redes sociales del gobierno regional.