JNE: Perú Libre y Fuerza Popular no llegaron a ningún acuerdo sobre debates

El Jurado Nacional de Elecciones plantea 4 debates de cara a la segunda vuelta. | Fuente: Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó la noche de este domingo que los representantes de Perú Libre y Fuerza Popular no lograron llegar a un acuerdo para realizar los debates que planteó dicho organismo de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

A través de un breve pronunciamiento compartido en su cuenta de Twitter, el JNE expresó su preocupación ante la falta de un acuerdo entre ambas agrupaciones tras el término de la cuarta reunión que mantuvieron para realizar las coordinaciones para estos encuentros.

En esa línea, exhortaron a los representantes de estos partidos a que lleguen a un acuerdo a prontitud para que los debates puedan realizarse. Esto con el único objetivo que la ciudadanía conozca sus propuestas antes de los comicios.

El JNE manifiesta su preocupación y exhorta a las organizaciones políticas a ponerse de acuerdo, lo antes posible, para el desarrollo de los debates electorales con la finalidad de que la ciudadanía conozca sus propuestas de cara a la segunda vuelta presidencial. — JNE Perú (@JNE_Peru) May 3, 2021

Candidatos sobre debates del JNE

El pronunciamiento se da luego de que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, asegurara la tarde de este domingo que participaría de los debates que organice el JNE, al que reconoció como autoridad electoral.

“Por supuesto (que asistiremos), ¿por qué no vamos a ir? Por algo estamos en un proceso eleccionario”, indicó el aspirante a la Presidencia de la República en declaraciones a la prensa desde Cajamarca.

Previamente, la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que la agrupación por la que postula Pedro Castillo no aceptaba el rol de debates que planteó el JNE, algo que el confirmó el candidato a la vicepresidencia del fujimorismo, Luis Galarreta, quien a su vez aseguró que su agrupación sí estaba de acuerdo.

"Se sigue corriendo. Ahora Pedro Castillo no quiere aceptar el rol de debates propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Lucho Galarreta me informa que sus representantes no aceptaron los 4 debates del Jurado”, dijo Fujimori en un tweet.

Propuesta de encuentros



El Jurado Nacional de Elecciones planteó el desarrollo de cuatro debates antes de la segunda vuelta de los cuales en dos participarían los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori para tratar temas como salud y el manejo de la pandemia, economía, infraestructura, seguridad ciudadana, entre otros.

Otro sería entre los equipos técnicos de ambos partidos, en el que el jefe del plan de Gobierno y cuatro técnicos intercambiarían ideas sobre asuntos como la visión del país y cómo lograrla; salud y manejo de la pandemia; recuperación económica, empleo y reducción de la pobreza; seguridad ciudadana; y fortalecimiento del proceso de descentralización.

La cuarta jornada sería entre los aspirantes a vicepresidentes para detallar a profundidad el plan de Gobierno de cada organización política en competencia.