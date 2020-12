Poder Judicial declaró infundado pedido para suspender actividades políticas de Fuerza Popular | Fuente: Andina

El miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Tello Alfaro, habló en RPP Noticias sobre la situación que atraviesan los partidos políticos a poco más de tres meses de las elecciones generales.

“Estamos en una etapa procesal que es bastante especial, porque justamente al haber terminado la calificación de la lista, viene justamente su admisibilidad o la improcedencia”, comentó en Ampliación de Noticias de RPP.

En ese sentido, Tello Alfaro se refirió a la improcedencia de la lista del partido Unión Por el Perú (UPP) y consideró que “es una causal que tranquilamente ha podido terminar en una admisibilidad para que la organización política o en este caso los candidatos aclaren su declaración de su hoja de vida”.

“Este tipo de incongruencia en declaración jurada de hoja de vida no son causales de una improcedencia de una candidatura”, sostuvo.

FUERZA POPULAR

De otro lado, el especialista se refirió a la resolución del Poder Judicial que declara infundado el pedido de la Fiscalía para suspender actividades políticas de Fuerza Popular. “Me parece que ha sido muy prudente”, señaló Tello.

No obstante, aclaró que, desde el punto de vista electoral, “hubiese preferido que se pronuncien respecto a que no se puede cancelar ni suspender la inscripción de un partido político ante el Registro de Organizaciones Políticas, con una medida de aplicación del Código Penal sino con la propia ley de organizaciones políticas”.

“Me parece que lo que ha resuelto (el Poder Judicial), de colocar ciertas medidas, antes de que el partido no pueda continuar y en consecuencia también retirarlos del proceso, ha sido bastante razonable, en la medida en que los efectos no enturbian el proceso en curso”, argumentó.