Julio Guzmán criticó la exclusión de George Forsyth por el JEE. | Fuente: Andina

Julio Guzmán se mostró en desacuerdo con la exclusión de George Forysth tras decisión del JEE de Lima Centro 1. En conversación con RPP Noticias, el candidato presidencial del Partido Morado criticó que se haya apartado al ex alcalde de La Victoria de las Elecciones electorales 2021.

“No me parece bien que se excluya a Forsyth, debería haber una reforma. No se debería privar de la participación política”, señaló Guzmán. “Tenemos que decir algo al respecto y no quedarnos callados. Debería continuar en carrera, le pediría al señor Forsyth que dé propuestas y no se quede mudo”.

Como se recuerda, en el 2016, el candidato del Partido Morado fue excluido por un primer fallo del Jurado Electoral Especial que declaraba improcedente las solicitudes de modificación de la partida electrónica de Todos por el Perú, el nombre de su partido político en ese entonces.

Se le dio 48 horas para subsanar la observación, pero finalmente se determinó la tacha y quedó fuera de la contienda electoral. “Hay un caso en la Fiscalía sobre qué funcionarios fueron corrompidos y quién entregó el dinero para excluirnos a nosotros. No se puede apoyar la exclusión a un candidato”, agregó.

George Forsyth es excluido de las Elecciones 2021

El pasado 10 de febrero, el JEE Lima Centro 1 resolvió excluir la candidatura la Presidencia de la República de George Forsyth del partido Victoria Nacional, de cara a las Elecciones Generales del próximo 11 de abril.

Las indicaciones apuntaban a un escrito presentado por el ciudadano Luis Alberto Ayquipa Zela, por presunta información falsa, así como omisión de información, en la declaración jurada de la hoja de vida de Forsyth.

