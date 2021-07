Keiko Fujimori: Nosotros no vamos a aceptar que se consuma un “fraude en la mesa”

La candidata presidencial aseguró que en la última semana se presentaron nuevas irregularidades sobre los comicios. | Fuente: Andina

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, aseguró este sábado que no permitirá que se consume “un fraude en la mesa” y cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) vaya a dar un resultado de las Elecciones Presidenciales de forma apresurada.

Durante un mitin en el Paseo de los Héroes Navales, la lideresa de Fuerza Popular señaló que durante la semana se han visto denuncias e irregularidades respecto del proceso electoral, pero que así la autoridad electoral buscaría lanzar un resultado. Aseguró también que detrás de existiría una presión de por medio.

“A lo largo de esta semana hemos podido ver tantas denuncias irregularidades y quieren apresuradamente ya lanzar un resultado, por qué tanta presión. Estamos aquí para dar un mensaje claro y contundente: dicen que en pocas horas o pocos días van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo”, indicó.

Denuncia de irregularidades en el JNE

Fujimori Higuchi indicó que las irregularidades no solo se dieron el día de la segunda vuelta, sino que empezó con que no se haya permitido que el JNE cuente con todos sus miembros titulares para el proceso electoral.

Añadió también que dicho organismo puso trabas a varios partidos que consideran “incómodos” y dejaron fuera de carrera a otros como el APRA o la lista para Lima al Legislativo del Partido Popular Cristiano, ambas agrupaciones que apoyan el reclamo del fujimorismo.

“Lo que hemos visto y estamos denunciando son muchísimas irregularidades, no solamente que ocurrieron el día 6 de junio, sino que esto empezó con anterioridad. El Jurado Nacional de Elecciones debería tener 5 miembros, pero desde hace muchos meses atrás solo funciona con cuatro. Nos preguntamos por qué no han permitido y no han facilitado que el quinto miembro entre”, sostuvo.

Cuestionamientos al presidente

También agradeció el apoyo del escritor Mario Vagas Llosa, quien aseguró durante un evento que el presidente Francisco Sagasti “ha tomado partido” por el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo. En esa línea, se refirió a la negativa del Ejecutivo de no respaldar su pedido de una auditoría de los comicios ante la Organización de Estados Americanos.

“Presidente Sagasti, usted tuvo y en realidad todavía tiene la oportunidad histórica de pasar a ser un presidente que defendió la democracia, atrévase, le pedimos con mucho respeto que solicite usted la auditoría internacional, permita que se analicen cada una de estas denuncias; pero claro él, como es evidente, ya tomó partido”, agregó.

