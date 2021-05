Keiko Fujimori participó en foro invitada por Mario Vargas Llosa: "Me comprometo a gobernar cinco años"

La candidata de Fuerza Popular envió mensaje a foro internacional. | Fuente: Captura

Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, envió un mensaje a la comunidad internacional en el marco del "Foro Iberoamericano: desafíos de la libertad" y se comprometió a retirarse de un eventual gobierno después de los cinco años que establece la ley.



"Me comprometo a gobernar cinco años, garantizando el desarrollo de elecciones limpias y transparentes", dijo Keiko Fujimori en un video que se transmitió durante el foro organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, dirigida por el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Durante el evento desarrollado en Quito, Ecuador, la candidata Keiko Fujimori también se comprometió a mantener una conducta que respete los elementos esenciales de la democracia y el estricto respeto a las libertades.

"Yo Keiko Fujimori Higuchi (...) me comprometo a preservar y fortalecer la democracia, y todas las instituciones que la cautelan, me comprometo a respetar y garantizar la más amplia libertad de prensa y expresión, me comprometo a respetar la división de poderes, la autonomía del sistema de administración de justicia", agregó la candidata presidencial de Fuerza Popular.





La lideresa de Fuerza Popular aprovechó el evento internacional para criticar duramente al comunismo. Indicó que el Perú se ha convertido nuevamente "en el epicentro de su nefasto discurso, dividiendo al país entre pobres y ricos".

"En mi país han maquillado a un comunista radical, ofreciendo al pueblo todo, sin revelar que en realidad que el futuro que ofrecen solo puede acarrear el caos, la pobreza y la miseria", dijo Keiko Fujimori.

La aspirante a jefe de Estado, Keiko Fujimori, también se dirigió a la "izquierda internacional" y aseguró que "somos muchos los que estamos comprometidos en que la riqueza generada en democracia y libertad alcance a quienes más lo necesiten".