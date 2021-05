Keiko Fujimori dio un ultimátum al dirigente de Perú Libre, Vladimir Cerrón. | Fuente: Andina

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio este jueves un ultimátum a Vladimir Cerrón, dirigente del partido Perú Libre, y le exigió "dar la cara", de lo contrario iría "buscarlo a la región Junín".

"Decirle que no le tengo miedo, señor Cerrón, y le doy 24 horas para que dé la cara y ponga orden en su partido, si no lo iré a buscar en la región Junín", declaró ante la prensa la lideresa política.

Keiko Fujimori sostuvo que Vladimir Cerrón es "quien verdaderamente lidera la agrupación política" y no el candidato Pedro Castillo. "El señor Cerrón lanza la piedra y esconde la mano. Sabemos que es él quien dirige ese partido, si no estaría en el equipo técnico el señor Kurt Burneo, cosa que no ha pasado".

No obstante, al consultarle los reporteros qué sucedería al cabo de esas 24 horas, la candidata evitó responder directamente y solo señaló que "el señor Cerrón está escondido bajo una alfombra y, sí, vamos a ir a buscarlo a Junín".

Agresión a periodistas

En otro momento, Keiko Fujimori se pronunció sobre las agresiones a algunos periodistas que cubrían las actividades proselitistas de Pedro Castillo.

La candidata condenó "los actos de violencia que hemos visto contra algunos reporteros" y rechazó "la actitud por parte del candidato Castillo de azuzar a la población".

Al ser consultada por las declaraciones hechas en mayo de 2018 por su ahora candidato a la vicepresidencia, Luis Galarreta, quien calificó a medios de comunicación como 'mermeleros', Keiko Fujimori respondió: "el señor Galarreta ya ha pedido las diculpas del caso".

"Pero quiero hacer mención a mi actuación. Durante muchos años se han dicho muchas cosas de mí, pero jamás he presentado ninguna denuncia contra ningún medio ni ningún periodista, siempre voy a priorizar, valorar y defender la libertad", continuó.

Finalmente, le preguntaron por las expresiones de Rafael López Aliaga, quien también ha tenido términos peyorativos para la prensa. Al respecto, Keiko Fujimori expresó su rechazo a "todo tipo de actitudes que generen violencia e irrespeto, se trate de quien se trate".

"Agradezco al señor López Aliaga que esté apoyando mi candidatura, pero sí le pediría a él también y a todos los peruanos, necesitamos prudencia, reflexión".





