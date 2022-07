Luis Molina critica al JNE tras ser excluido: “Más importante que mi derecho a ser elegido, es la firma del personero”

Luis Molina, actual alcalde de Miraflores | Fuente: Andina

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, fue excluido del proceso electoral para la Alcaldía de Lima Metropolitana. En conversación con RPP Noticias, sostuvo que la decisión de su exclusión se basó en un formalismo en el que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exigió la firma digital del personero del partido Avanza País, agrupación con la que iba a tentar el sillón municipal.

“De acuerdo a la Ley Electoral, presento mis documentos completos al personero, el personero los presenta al Jurado Electoral Especial. No hay ninguna observación de fondo de la documentación firmada por mí y con huella digital. Pero también existe un reglamento, promulgado en el 2021, en el cual exige una firma del personero digital. El personero digital, por temas engorrosos, no sé por qué motivos, deja de firmar algunos documentos. Tanto el JEE y el JNE toma eso, y me excluye. Lo que critico es que más importante que mi derecho constitucional a ser elegido, a participar y limitar a los votantes, es la firma simple de personero”, afirmó.

Luis Molina indicó que se podía hacer una fiscalización posterior y verificar que la firma y la huella digital podían ser convalidadas con Reniec.

Presentará amparo

El excandidato anunció que presentará un amparo contra esta decisión, aunque sabe que será resuelto posteriormente a las elecciones. “Quiero dejar precedente de esa burocracia que no tiene importancia”, dijo. “No tiene importancia lo de la firma que recién la han impuesto en estas elecciones, es inconstitucional y que no suceda en las próximas elecciones”, añadió.

Luis Molina también manifestó que recibió maltrato por parte del JNE, ya que la resolución fue votada el 22 de julio, pero recién fue promulgada el 29 de julio.

“¿Cuál fue la sorpresa? Me excluyen a mí y a casi todos los regidores, y dejan a una regidora para que participe en las elecciones”, dijo.

“Me da la impresión que hay manos siniestras en este tema, estaba entre los cuatro primeros en todas las encuestas y sobre todo con cero antivoto. Mi techo podía subir tremendamente, podría haber sido el outsider. Me voy triste, fastidiado. Todavía sigo como alcalde de Miraflores, voy a dejar la ciudad como se merece”, añadió.



