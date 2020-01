Fuerza Popular obtuvo 7.1% en el conteo a boca de urna. | Fuente: Andina

Martha Chávez, postulante al Congreso por Fuerza Popular, se pronunció este domingo tras los resultados de las Elecciones Congresales Electorales a boca de urna emitidos por América TV / Ipsos, en los que su agrupación ocupó el 5° lugar con el 7.1% de los votos.

En declaraciones a RPP Noticias, Chávez evitó saludar a los demás partidos por los resultados y en cambio pidió que quienes logren escaños no sean “damas de compañía o comparsas” del Gobierno.

“Lo que quisiera es que los partidos que lleguen al Congreso se pongan los pantalones y no sean damas de compañía o comparsas de este Gobierno que es inepto, que nos está poniendo en una situación muy delicada y que nos quiere aplicar una receta contra la familia, contra la vida y contra la iniciativa privada”, sostuvo.

La candidata comentó que está preocupada en el crecimiento de la economía y la lucha contra la inseguridad ciudadana, ámbitos que su virtual bancada defenderá, según precisó.

“Me preocupa más allá de los gestos, que nuestro país crezca, que no tengamos los problemas de una economía casi en recesión, que no tengamos los problemas de inseguridad ciudadana, que nos afectan, eso es lo que más me preocupa, más que el gesto de un saludo que puede ser muy protocolar, pero que se queda en la superficie”, comentó.

Chávez también cuestionó que la ONPE no haya entregado información sobre el sistema de voto electrónico, respecto de sus posibles vulnerabilidades. Agregó que en este caso hubo un silencio del Jurado Nacional de Elecciones.