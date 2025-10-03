Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Abogado de Martín Vizcarra confirmó que irán a la CIDH para revertir inhabilitaciones: "Estamos planteando que el Perú está en crisis democrática"

Martín Vizcarra: abogado de expresidente confía en que ante la CIDH revertirán inhabilitaciones
Martín Vizcarra: abogado de expresidente confía en que ante la CIDH revertirán inhabilitaciones | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Guido Croxatto, representante legal del expresidente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo confiar en que Vizcarra pueda obtener una medida cautelar para postular en los comicios del próximo año.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Guido Croxatto, abogado del expresidente Martín Vizcarra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó este viernes que se buscará una medida cautelar urgente ante dicha institución contra las tres inhabilitaciones que pesan sobre su defendido y así pueda postular a las elecciones generales del 2026. Según manifestó, se demostrará que en el país hay una "crisis democrática".  

"Nosotros estamos planteando al Sistema Interamericano que el Perú está en una situación de crisis democrática, por eso hay tantas protestas en las calles y hay motivos suficientes para creer que esta medida (la inhabilitación) no persigue un fin legítimo y que no es proporcionada", expresó ante el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Croxatto cuestionó las inhabilitaciones aprobadas por el Congreso al considerar que se trata de un foro con apenas 3 % de aprobación y señaló que la medida cautelar para su defendido "está justificada". 

"La medida cautelar se presenta ante la Comisión. Lo que puede hacer es algo que ya hizo hace 30 años y lo hizo en Perú, en una situación que el Perú quería salirse del Sistema Interamericano bajo el régimen de Fujimori, es una situación muy parecida a la que se vive en la actualidad", añadió.

Para el abogado, lo más sano para la democracia peruana es que Martín Vizcarra participe en las próximas elecciones y las resoluciones que emita el Sistema Interamericano son vinculantes para los países miembros.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Martín Vizcarra Elecciones 2026 CIDH

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA