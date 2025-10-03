Abogado de Martín Vizcarra confirmó que irán a la CIDH para revertir inhabilitaciones: "Estamos planteando que el Perú está en crisis democrática"

Guido Croxatto, representante legal del expresidente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo confiar en que Vizcarra pueda obtener una medida cautelar para postular en los comicios del próximo año.

Guido Croxatto, abogado del expresidente Martín Vizcarra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó este viernes que se buscará una medida cautelar urgente ante dicha institución contra las tres inhabilitaciones que pesan sobre su defendido y así pueda postular a las elecciones generales del 2026. Según manifestó, se demostrará que en el país hay una "crisis democrática".

"Nosotros estamos planteando al Sistema Interamericano que el Perú está en una situación de crisis democrática, por eso hay tantas protestas en las calles y hay motivos suficientes para creer que esta medida (la inhabilitación) no persigue un fin legítimo y que no es proporcionada", expresó ante el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Croxatto cuestionó las inhabilitaciones aprobadas por el Congreso al considerar que se trata de un foro con apenas 3 % de aprobación y señaló que la medida cautelar para su defendido "está justificada".

"La medida cautelar se presenta ante la Comisión. Lo que puede hacer es algo que ya hizo hace 30 años y lo hizo en Perú, en una situación que el Perú quería salirse del Sistema Interamericano bajo el régimen de Fujimori, es una situación muy parecida a la que se vive en la actualidad", añadió.

Para el abogado, lo más sano para la democracia peruana es que Martín Vizcarra participe en las próximas elecciones y las resoluciones que emita el Sistema Interamericano son vinculantes para los países miembros.