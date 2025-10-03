Mario Vizcarra, hermano del expresidente, descartó ser candidato presidencial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, dijo que no tiene intenciones de presentarse como el candidato presidencial de Perú Primero en las Elecciones Generales de 2026.

En declaraciones a RPP, Vizcarra se mostró sorprendido luego de que su nombre apareciera en algunas encuestas de intención de voto, que lo sitúan en el tercer lugar y detrás de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Respecto a la intención de postular, nosotros confiamos en que mi hermano Martín Vizcarra salga de temas en el que está involucrado y él será nuestro candidato en las elecciones del 2026. No estamos en esa posición de intentar que yo postule”, declaró.

Vizcarra Cornejo también negó utilizar la imagen de su hermano para pretender una postulación en los próximos comicios.

“Algunos congresistas comenten el que yo esté figurando o pretenda postular a través de una suplantación a mi hermano, pues no tiene ni pies ni cabeza”, indicó.

“Yo no hago las encuestas como tratar de manipular o tratar de confundir al electorado”, agregó.