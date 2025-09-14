Martín Vizcarra sobre audios atribuidos a Santiváñez y Arana: "Si la presidenta [Dina Boluarte] no los retira de inmediato, el Congreso debe censurarlos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció tras la difusión de un audio con voces atribuidas al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, y al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, que los compromete en un presunto caso de tráfico de influencias.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Vizcarra —investigado por presuntos casos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014— señaló que el “escándalo de los audios del ministro Santiváñez arrastra” a Arana Ysa “y a todo el Gabinete”.

"Si la presidenta [Dina Boluarte] no los retira de inmediato, el Congreso debe censurarlos", afirmó. Y enfatizó: “¿O el pacto mafioso está por encima del país?”

El programa Panorama difundió la noche de este domingo un audio, aparentemente registrado en septiembre de 2024, en el que Juan Santiváñez, quien en esa fecha ocupaba el cargo de ministro del Interior, solicita al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, el traslado del policía Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El diablo’ —quien había sido condenado a 27 años de prisión por integrar la banda criminal ‘Los pulpos’— a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo.

"Hermano, oye, escúchame nomás, escúchame. No te quiero molestar, rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al Ministerio la familia de los policías, ¿ya? Y ¿te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?", habría dicho Santiváñez.

A lo que supuestamente Arana Ysa responde: "Ya". Ante ello, su interlocutor replica: "Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí". Finalmente, el entonces ministro de Justicia —cuya cartera está a cargo del sistema penitenciario del país— añade: "Lo veo ahorita. Lo veo ahorita".