Mauricio Mulder sobre pedido de auditoria de Keiko Fujimori: "Sagasti no va a hacer absolutamente nada"

El excongresista Mauricio Mulder, actual presidente de la Comisión Política del APRA, sostuvo que el pedido de Keiko Fujimori al presidente Francisco Sagasti, para que solicite una auditoría del proceso electoral a la OEA es solo un “gesto político”.

“Creo que es un acto político estrictamente de la señora Fujimori, que quiere involucrar al Gobierno en el tema”, comentó el aprista en Ampliación de Noticias de RPP. Asimismo, dijo que el mandatario no hará nada ante ello.

“Obviamente Sagasti no va a hacer absolutamente nada. Hasta me extrañaría que la reciba. Es un gesto político adicional que la señora Fujimori está haciendo. No sé si vaya a tener algún desenlace”, añadió.



Respecto al distanciamiento que Pedro Castillo ha marcado de Vladimír Cerrón y los miembros de Perú Libre relacionados a grupos extremistas, Mauricio Mulder dijo que se trata de una “estrategia”.

“Es típico de lo que justamente están buscando crear un clima de apaciguamiento y que lleve a sectores menos politizados a una suerte de marasmo, como para que poco a poco las cosas vayan entrando de una manera menos traumática al país”, expresó.

“Imagínense que el 28 de julio haga el anuncio total de su plan de Gobierno, incluidas la Asamblea Constituyente, las nacionalizaciones y todas las cosas que están proponiendo,se generaría una explosion”, añadió.

“Las cosas seguro lo van a hacer gradualmente, creo que es una estrategia de Pedro Castillo. Yo no me creo el cuento de que él es moderado y que en su partido solo Cerrón y Bermejo son radicales”, aseveró el exparlamentario.

