Acción Popular: Alfredo Barnechea retiró su precandidatura a la presidencia, según Víctor Andrés García Belaunde

Alfredo Barnechea renuncia a participar de las elecciones presidenciales. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

El excongresista Víctor García Belaunde reveló que Alfredo Barnechea desistió de su precandidatura presidencial por Acción Popular con miras a las elecciones generales del 2021.

"Efectivamente se ha retirado. Hablé anoche con él y me confirmó, aunque no he visto su carta aún. Me lo dijo y es cierto que se ha retirado", señaló en TVPerú, este viernes.

De acuerdo a García Belaunde, Alfredo Barnechea realizó una evaluación de la situación social y económica del país, así como las acciones que se han tomado desde el partido, lo cual lo llevó a desistir de su precandidatura.

"Su decisión es sumamente personal, lo lamento, era un buen animador de la contienda electoral. Lo lamentamos pero respetamos su voluntad", indicó García Belaunde.

De esta manera, en Acción Popular queda en contienda tres listas que se someterán a elecciones internas para definir su postulación a las elecciones presidenciales del próximo 11 de abril.

Sin embargo, García Belaunde precisó que solo quedarían dos, aunque no señaló cuál sería la otra lista descartada.

"No puedo adelantar nada porque no lo tengo confirmado, mal haría, pero tengo entendido que quedarían dos y sería interesante porque habrá competencia", manifestó.

