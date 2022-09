"Ningún candidato se ha preocupado por el peatón y la problemática de los accidentes de tránsito", afirma presidente de Aviactran

Carlos Villegas, presidente de Avictran, afirma que los accidentes de tránsito se han cuadruplicado el último año | Fuente: Andina

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre enero y julio de este año, ocurrieron 47 629 accidentes de tránsito en el Perú, que ocasionaron la muerte de 1 853 personas y provocaron lesiones a otras 30 850. Es decir, en el país, mueren al mes un promedio de 265 personas víctimas de siniestros viales.

Ante estas cifras, Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), alertó que ninguno de los candidatos que participan en las Elecciones Municipales y Regionales 2022 se ha preocupado realmente por frenar esta problemática en aumento, a juzgar por sus planes de trabajo.

"(Este incremento) se ve desde hace 30 años en Lima y, desde ese tiempo, las autoridades no hacen nada. Por eso, yo invité a los candidatos municipales, distritales y regionales a reuniones para hablar sobre este problema, y la única persona que vino fue una postulante a la alcaldía de Surco", refirió.

Accidentes de vehículos menores en aumento

Vale remarcar que, según las referidas cifras del MTC, del total de fallecidos a escala nacional, el 60.9 % corresponde a usuarios que estuvieron a bordo de motos y bicicletas, y a peatones.

Ante ello, Villegas refirió que ese tipo de siniestros han aumetado por la falta de cultura vial y porque se estarían dando brevetes sin asegurar la idoneidad de los conductores.

"Según los reportes de la PNP, durante el año 2021, hubo aproximadamente 128 fallecidos en Lima por accidentes en moto lineal y mototaxi (...) Están dando brevetes en provincias sin pasar exámenes rigurosos a las motos. Cuando manejamos en las calles, vemos motos lineales en la parte izquierda y en la mitad de las pistas, cuando la norma indica que todas las motos deben ir por el lado derecho", sostuvo el representante de Aviactran.

Además, indicó que en las calles "no hay buena señalética" y "hay ciclovías deficientes donde hay árboles y postes en el medio". Asimismo, refirió que las autoridades del sector no contribuyen efectivamente a salvaguardar la integridad del peatón.

"En la ley de creación del MTC, no dice que ese ministerio debe ver la seguridad vial, No existe en la norma (...) Se creó la Sutrán para disminuir los accidentes de tránsito y ello no se ha cumplido todavía (...) La ATU se creó para disminuir los accidentes de tránsito y solo estamos viendo papeletas, pero no que se estén preocupando por el peatón, por el usuario, que todos los días tiene que exponerse a accidentes de tránsito", explicó.

Finalmente, Villegas consideró que para disminuir la cifra de accidentes en el país, las campañas de prevención constantes son sumamente importantes.

"Para disminuir los accidentes de tránsito en el Perú, como en Chile, Paraguay o Uruguay, se ha demostrado la importancia de la prevención y eso implica infraestructura y educación vial, además de campañas de sensibilización; pero no un día o dos. Nosotros hacemos estas campañas todos los días, salimos a las calles a enseñarle al peatón, al taxista, a respetar las reglas de tránsito. Y eso debe partir de las mismas municipalidades", remarcó.





