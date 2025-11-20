ONPE capacita a más de 90 miembros de mesa del APRA rumbo a las elecciones primarias del 30 de noviembre

El próximo 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones primarias de las agrupaciones políticas que escogieron la modalidad de voto por afiliados. El partido Aprista realizará sus comicios internos bajo esta modalidad.

A pocos días de que los partidos políticos definan a sus candidatos a través de las elecciones primarias para los comicios generales del 12 de abril del 2026, las sedes apristas en distintos distritos de Lima se convirtieron en centros de entrenamiento electoral. Coordinadores distritales de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro de la ONPE, se desplazaron a locales partidarios de APRA en Miraflores, Surquillo, Comas, San Miguel, Puente Piedra y Santa Anita, donde impartieron sesiones prácticas para los militantes designados como miembros de mesa.

Durante las sesiones, los asistentes fueron instruidos en los procedimientos para la instalación de mesas, el manejo del material electoral y el escrutinio de votos, etapas clave para el desarrollo de la jornada.

La ODPE también capacitó a los militantes en el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), una herramienta digital diseñada para reducir el número de actas observadas y agilizar la entrega de resultados preliminares. El organismo electoral destacó que esta tecnología será fundamental para garantizar transparencia y rapidez en los comicios.

Dos partidos definirán sus candidaturas este 30 de noviembre El Partido Aprista Peruano y Renovación Popular son las dos organizaciones que irán a primarias este sábado 30 de noviembre. Sus afiliados deberán elegir a sus candidatos a la Presidencia de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino, en cumplimiento del cronograma electoral. En Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, la ONPE instalará 95 mesas de sufragio en 49 locales de votación. Se espera la participación de más de 25 mil afiliados de ambas agrupaciones políticas.



