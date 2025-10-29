Vocero de Alianza Para el Progreso sobre Óscar Acuña: "APP no va a avalar ningún delito"

El vocero de Alianza Para el Progreso, Elio Riera, aseguró que se le abrirá un proceso dentro de la agrupación política a Óscar Acuña, hermano de César Acuña, luego de que se conociera que habría recibido 77 mil soles de la empresa Frigoinca para favorecerla en diversas gestiones y trámites con el Gobierno Regional de La Libertad. No obstante, aseveró que hasta el momento no se le ha probado ningún delito.

"APP no va a avalar ningún delito. Tenemos que someter a una persona a un proceso de investigación. Yo soy respetuoso del principio de presunción de inocencia. Claro, hay una denuncia y el rol de los periodistas es investigar y en función a ello que el Ministerio Público se pronuncie. Si existe algún delito tendremos que ir en consonancia con ello, pero mientras tanto no podemos dar un pronunciamiento adelantado", expresó en el programa 'Prueba de Fuego'.

Riera manifestó también que si César Acuña no se ha pronunciado por la situación de su familiar es porque espera que la justicia determine si cometió algún delito o no.

"Yo considero que cada persona tiene que responder en función a sus actos y en el caso en concreto evidenciamos una noticia periodística importante... Si se identifica algún delito será el primero en pronunciarse como estoy convencido lo ha hecho en otras

ocasiones", manifestó.

Riera confirmó que mañana jueves se conocerá la plancha presidencial de César Acuña y quienes lo acompañarán en esta nueva intención de ser presidente.

Óscar Acuña es retirado de la campaña

Alianza para el Progreso (APP) emitió un comunicado este miércoles para informar que Óscar Acuña fue sacado de la lista de precandidatos al Congreso para las elecciones de 2026. Esto por el reportaje de 'Punto Final' donde señalan que él habría recibido

dinero de Frigoinca a favor de supuestos favorecimientos.

Según las declaraciones de un colaborador eficaz al Ministerio Público, Óscar Acuña Peralta, hermano del fundador de APP, habría recibido un total de S/ 77.000 del empresario Nilo Burga Malca, el fallecido dueño de la empresa Frigoinca. Los pagos se realizaron entre septiembre y diciembre de 2023.

Al ser consultado, Óscar Acuña admitió haber recibido dinero, pero aseguró que el monto era solo de entre 15 a 20 mil soles

y se trató de un préstamo personal destinado a cubrir gastos de personal administrativo. Además, aseguró que el dinero ya había sido devuelto.