Jarek Tello estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El personero legal del Partido Morado, Jarek Tello, cuestionó duramente la resolución del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) que canceló la inscripción de la agrupación.

“La resolución del ROP es una vergüenza a la comprensión lectora, no existe ningún análisis jurídico”, manifestó esta mañana en Ampliación de Noticias.

Jarek Tello señaló que para que a un partido se le cancele la inscripción se deben cumplir dos requisitos: que no pase la valla electoral del 5 % y que no alcance cinco curules en el Congreso.

El Partido Morado logró pasar la valla, mas no alcanzó cinco curules. Esto, para el personero legal, no justifica la cancelación de la inscripción de su agrupación, ya que no se han cumplido los dos requisitos antes mencionados.

“Para que toda la audiencia pueda entender, las reglas de cancelación tienen el mismo sentido que las reglas de futbol. Para que un jugador salga expulsado de la cancha, no basta con una sola tarjeta amarilla, necesita dos tarjetas amarillas”, comentó.

“El Partido Morado ha superado la valla electoral con más de 5.4 % de votos válidos a nivel nacional, por tanto, no estamos inmersos en ninguna causal de cancelación. Tienen que darse las dos (causales), ambas, para que se dé el efecto cancelatorio”, sentenció.

Confianza en la apelación

Jarek Tello se mostró confiado en que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le dé la razón en la apelación presentada por su agrupación.

Sin embargo, el personero legal advirtió que la audiencia ha sido programada en una fecha que puede comprometer la candidatura de los militantes de su partido.

“Hay una reforma política muy profunda que estableció para que un militante pueda ser candidato tiene que ser militante un año. La fecha máxima es el 3 de octubre del presente”, comentó.

“Si programas la audiencia el 4, posiblemente podríamos tener un resultado favorable, pero miles de militantes que quieren afiliarse al Partido Morado perderían la posibilidad de ser candidatos. Obviamente, esto es un agravio que podría ser irreversible”, añadió.



