La parlamentaria señaló que el castigo que le tocaría por parte del JEE sería una llamada de atención | Fuente: Andina

El Jurado Electoral Especial del Callao anunció este martes que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, sí infringió las normas de neutralidad electoral al haber participado en un evento proselitista a favor de dos candidatos de su propio partido.

"Declarar que la ciudadana Patricia Rosa Chirinos Venegas, congresista de la República del Perú para el periodo 2021-2026 ha cometido la infracción prevista en el inciso 32.1.2. del artículo 32 del Reglamento, esto es 'practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato'", se lee en la resolución del informe.

En un video difundido por el congresista Hamlet Echevarría, se observa a Patricia Chirinos en "una actividad política", que se habría realizado el pasado 9 de setiembre, donde se pronunció a favor de las candidaturas de Angélica Ríos a la alcaldía de Ventanilla, y de Cluber Aliaga, al Gobierno Regional del Callao.

La parlamentaria dijo en aquella reunión que "se había adelantado" y presentó un proyecto de ley para que la candidata Angélica Ríos, una vez en la alcaldía, pueda reelegirse. Dicho proyecto de ley fue presentado por Chirinos al Congreso el 1 de junio de este año.

El JEE Callao concluyó que, según mencionado por Patricia Chirinos en el evento, sí se cumple con la conducta infractora de invocar su condición de funcionaria o servidora pública para "influenciar en la intención del voto de terceros", dado que alude "su acción congresal de presentación del Proyecto de Ley sobre reelección de autoridades".

“Este colegiado determina que la conducta desplegada por la autoridad en mención se enmarca en el supuesto previsto dentro del artículo 32.1.2. del Reglamento esto es: ‘Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato’”, se lee en el documento.

También dispone el JEE Callao que el fallo sea remitido al Congreso de la República “para que proceda conforme a sus atribuciones”.

Denunciada ante comisión de Ética

La bancada de Acción Popular presentó la semana pasada una denuncia ante la Comisión de Ética contra Patricia Chirinos por haber participado en un evento proselitista a favor de dos candidatos de su partido.

Mediante el documento, la bancada solicita que la referida comisión "se sirva iniciar proceso disciplinario" contra Chirinos e inhabilitarla 10 años de asumir cargos públicos. La solicitud lleva las firmas de los congresistas acciopopulistas Elvis Vergara, vocero del referido grupo parlamentario, y Jorge Luis Flores.

Chirinos dio una entrevista para RPP Noticias y atribuyó esta denuncia a una "venganza política" porque quienes apoyan la iniciativa en Acción Popular son legisladores vinculados a los "Niños". Sin embargo, reconoció que "se fue de boca" con sus declaraciones en esa reunión.

"No creo que esto prospere (denuncia) porque no se equipara a un delito por corrupción. Yo no he negociado absolutamente nada, simplemente me he ido de boca y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es quien debe dar esa sanción. Estaría dispuesta a reconocer y enmendar. Revisando la norma, el castigo que me tocaría sería una llamada de atención", apuntó.