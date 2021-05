Pedro Castillo: Del pasado al presente, el profesor que se opone a la meritocracia

La periodista Mónica Delta en entrevistó a Pedro Castillo durante la huelga indefinida de los maestros en el año 2017. | Fuente: RPP Noticias

Dar marcha atrás en la Ley de la Carrera Pública Magisterial, conocida también como la Ley de la Reforma Magisterial, basada en la meritocracia para el ascenso de maestros en 8 escalas con mejores condiciones salariales, sigue siendo uno de los objetivos del candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, quien en su plan de gobierno propone derogarla y reponer a los maestros que no superaron las evaluaciones nuevamente en la ley de la carrera. Esto fue defendido por él mismo en julio 2017, durante la huelga de maestros que lideró y que ocasionó que miles de estudiantes se quedaran sin clases alrededor de dos meses.

En el 2017, Pedro Castillo era la voz autorizada de un sector del gran colectivo de docentes a nivel nacional. Se presentaba como presidente del Comité Nacional de Lucha de las Bases del SUTEP, con el respaldo del Conare, gremio cuestionado por aquel entonces por el Ministerio del Interior por acciones fuera de la ley.

En una entrevista realizada el 2017 por la periodista de RPP Noticias Mónica Delta, al entonces sindicalista Pedro Castillo como parte de la cobertura de la huelga nacional de maestros, el actual candidato a la presidencia puso sobre el derecho a la educación de niños y niñas la permanencia de profesores que no habían superado las evaluaciones:



“Estamos buscando la derogatoria de esta ley porque ya tenemos familias de maestros en la calle. Cuando se aprueba esta ley de reforma magisterial 46 mil maestros con su título en la mano, a cambio de nada en la calle. Hoy los hijos de esos maestros dejaron de estudiar en la universidad y están vendiendo caramelos” señaló entonces Pedro Castillo.

Fue durante la gestión de Marilú Martens como ministra de Educación en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, periodo en el que los maestros iniciaron la huelga indefinida lidera por Castillo Terrones. “El señor Castillo no cree en la meritocracia, no cree en la calidad educativa, no cree que el derecho de los niños y las niñas es tener una educación de calidad. El señor castillo no cree en la calidad”, señaló tras ser consultada por las propuestas del candidato.

[Archivo] Entrevista a Pedro Castillo como parte de la cobertura de la huelga de maestros. | Fuente: RPP Noticias

En búsqueda de un ascenso

Según información del Ministerio de Educación a la que RPP Noticias accedió, el profesor Pedro Castillo alcanzó la cuarta escala magisterial tras el un concurso llevado a cabo en el año 2014, en el que el obtuvo un puntaje de 312. En el 2017, Castillo Terrones aspiraba continuar con el ascenso de la escala de profesores de educación básica y se inscribió en el concurso público anual, sin embargo, finalmente no se presentó a rendir la prueba única nacional, por lo que se le consideró retirado del concurso. Es importante precisar que este concurso, que forma parte de la Ley de la Carrera Pública Magisterial a la que el profesor Pedro Castillo se opuso y continúa oponiéndose, le permitió ascender.

Evaluaciones aplicadas por el Profesor Pedro Castillo. Reubicación en la tercera, cuarta, quinta y sexta escala magisterial. | Fuente: Ministerio de Educación

Concurso público para el ascenso de escala de profesores de educación en el que Pedro Castillo se inscribió, pero desertó. | Fuente: Ministerio de educación

El plan de gobierno de Perú Libre: “La derogatoria de la ley de la Reforma Magisterial”

El plan de gobierno de Pedro Castillo, con el que consiguió su pase a la segunda vuelta electoral para los comicios presidenciales del 2021, señala que la “Ley de la reforma magisterial ha sido redactada con un espíritu neoliberal conllevando claramente a la educación peruana por el camino privatista y mercantilista”. El candidato propone la promulgación de una nueva ley de educación que garantice la gratuidad de la enseñanza y rompa con intereses mercantiles. Además, incluye la propuesta de la huelga de docentes en el 2017: “Todos los maestros despedidos de manera irregular por políticas de racionalización neoliberal deben ser repuestos en sus respectivos centros laborales”. La justificación para este cambio, según su propio plan de gobierno, son “las alarmantes cifras de analfabetismo, y el país no se puede dar el lujo de despreciar recursos humanos especializados en la materia”.

Dos propuestas que se mantienen en el tiempo y que son prioridad en la agenda política del candidato Pedro Castillo. En el 2017, al ser consultado por la periodista Mónica Delta si tendría aspiraciones políticas, dijo: “Detrás de esta huelga nacional indefinida no hay espacio para caudillos, ni para oportunistas. Nadie quiere ni siquiera el control del sindicato, ni de la Derrama Magisterial, lo que queremos es que se agende el problema de la educación peruana”.

[Archivo] Entrevista a Pedro Castillo como parte de la cobertura de la huelga nacional de maestros en el 2017 | Fuente: RPP Noticias





¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA MERITOCRACIA EN LA LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL?

Para la elaboración de este informe consultamos la opinión de cinco ex ministros de Educación, quienes coinciden en que se debe mantener la Ley de la Reforma Magisterial, cuya base es la meritocracia. Sin embargo, esta como otras leyes, son perfectibles.

RPP Noticias consultó la opinión de cinco exministros de Educación sobre la importancia de la meritocracia en la ley de la Reforma Magisterial. | Fuente: Archivo / Cortesía





“¿Estamos poniendo a los mejores maestros delante de nuestros niños? Si la respuesta es no, es que la política esté equivocada”, señala el ex Ministro de Educación Jaime Saavedra y actual director global de Educación del Banco Mundial, quien además explica el proceso de los sistemas educativos en términos de calidad: “Lo que define la calidad del sistema educativo es la percepción social que existe y el reconocimiento a la carrera del maestro y la calidad y efectividad de su trabajo. En ese sentido es importante que todo el sistema educativo, tanto en los procesos de selección de quien va a ser un maestro de formación, de los maestros durante su carrera, esté siempre ligado al talento, al esfuerzo y al mérito del trabajo que hace”.

Le consultamos además por el rol del maestro y el reconocimiento ante la sociedad, a lo que Saavedra respondió: “Los sistemas educativos exitosos son los sistemas que más han reconocido que la docencia es una profesión extremadamente compleja y exigente porque el rol del maestro es un rol difícil. No solo se trata de enseñarle a un niño desde el punto de vista académico, sino de formarlo como persona y como ciudadano, y por lo tanto, siendo un rol tan difícil, toda sociedad tiene que asegurarse que los mejores sean seleccionados”. El maestro se convierte de esta manera en el socio más importante del gobierno en búsqueda de mejorar la educación de los niños y niñas, y por ello se le debe seguir mejorando el sueldo, para atraer a docentes más calificados a la carrera, agrega Jaime Saavedra.

Ante la pregunta sobre los cambios que se deben plantear a la Ley de la Reforma Magisterial, dice que “toda ley se puede mejorar, lo que no se debe eliminar es la profesionalización del docente en la meritocracia de la carrera, y asegurarnos una lógica en la que compensamos cada vez al maestro y exigimos más, la ley debe apuntar a eso”.

Jaime Saavedra Entrevista a Jaime Saavedra, ex Ministro de Educación. 00:00





Por su parte, la ex Ministra de Educación Marilú Martens destacó el consenso que significó la elaboración de esta ley por parte de distintos expertos en el tema y agrupaciones políticas que consiguieron su aprobación. “Esta ley es producto de muchos años, de muchos gobiernos, experiencias que basadas en evidencias se han venido formulando desde el 2012. Tenemos una ley que incluye el factor meritocrático, entonces, decir que la ley no funciona y que van a derogarla creo que es poco humilde y soberbio”, indica en alusión a una de las propuestas del candidato Pedro Castillo presentadas en primera vuelta. Respecto a la propuesta de la reincorporación de los profesores que no superaron las evaluaciones de la carrera pública magisterial, dice que “el foco de todo en la educación tiene que ser el servicio de calidad para los estudiantes, si se restituye a los profesores que no pasaron las evaluaciones o que no cumplieron con los criterios para ingresar al proceso de evaluación, a quien se está dañando directamente es al estudiante, porque si un profesor no ha pasado la evaluación o no tiene los requisitos para pasar a la carrera, es un profesor que no está preparado para poder dar clases”.



Sin la meritocracia se perjudica profundamente a los estudiantes y también a aquellos profesores que se prepararon para alcanzar una mejor posición en el magisterio, afirma Martens. “En cuanto a los estudiantes, se está poniendo el derecho de profesores que no pasaron evaluaciones o que no cumplieron los requisitos sobre el derecho de los estudiantes a una educación de calidad. También se está poniendo a estos profesores que no pasaron la evaluación, que no cumplieron los requisitos, sobre profesores que se esfuerzan por mejoras en su práctica educativa y por lo que día a día están en las aulas dando esa educación de calidad que requerimos para los estudiantes”, agrega.

Marilú Martens Entrevista a Marilú Martens, ex Ministra de Educación. 00:00





Idel Vexler, ex Ministro de Educación que reemplazó a Marilú Martens tras la huelga convocada en el 2017 por los maestros y liderada por Pedro Castillo, resalta la importancia de la meritocracia en la Ley de la reforma magisterial. “Permite que la profesión docente esté basada en evaluaciones, capacitaciones y reconocimiento de los haberes, derogarla sería un sería un grave error. Ciertamente el gobierno que llegue tiene que fortalecer la reforma magisterial, tiene que revisar los instrumentos de revisión de nombramiento. Los maestros para acceder a la carrera tienen que participar en las evaluaciones correspondientes de la ley”, opina.

Vexler señala que uno de los objetivos del gobierno que ingrese en relación a las políticas del Ministerio de Educación durante los próximos 5 años deberá ser el constante apoyo a los gremios de los maestros, acercándolos a la institución. “El Ministerio de Educación (Minedu) debe acercarse a ellos, tomar en cuenta los puntos de vista de los maestros, reconocer con aumento, dándole el lugar que le corresponde al magisterio nacional. Por eso es que quien gane las elecciones el 6 de junio tiene que poner su atención en las familias y comunidades educadoras, pero fundamentalmente en el Magisterio. Los maestros deben volver a la gestión pública del Minedu”, añade.

Idel Vexler Entrevista a Idel Vexler, ex Ministro de Educación 00:00









Para el ex Ministro de Educación Daniel Alfaro, derogar la ley de la Reforma Magisterial no reconocería el esfuerzo alcanzado por los maestros que sí se vieron sujetos a más capacitación y exigencia. “Derogar la ley traería abajo la trayectoria, los docentes que ya se habían preparado desde hace un buen tiempo para poder ingresar a la carrera y dentro de la carrera poder subir un escalón quedarían en una incertidumbre, Si la propuesta cambia, se hace evaluación de impacto sobre el bienestar docente y a partir de eso hagamos las mejoras de la reforma magisterial, es otra forma de verlo, no derogarla como dice el plan de Perú Libre”



Ante la posibilidad de dar marcha atrás en el sistema meritocrático que rige actualmente en el magisterio, señala que “lo que se está afectando es el derecho educativo de los niños y niñas, el Estado le debe asegurar a los padres de familia y a sus hijos el mejor profesor posible en el aula, y eso solo lo puede hacer en el sistema meritocrático, si rompes el sistema estás yendo contra el derecho a la educación de los niños y niñas en cuanto no asegurar a los padres el mejor docente”, dice.

Recordó además que uno de los impactos de la huelga de maestros del 2017 fue la pérdida de clases y la caída del aprendizaje en los estudiantes más pequeños. “En los niños de segundo grado las evaluaciones cayeron fuertemente en lenguaje y matemática. Ellos cayeron más que los del cuarto y quinto grado, y esto es porque estos niños estaban en su último año inicial o primer grado de primaria, y esos son dos años importantes para desarrolla la lectoescritura, entonces no pudieron desarrollarla en el momento clave”, manifiesta.

Daniel Alfaro Entrevista a Daniel Alfaro, ex Ministro de Educación. 00:00





Finalmente, para la ex Ministra de Educación y virtual congresista del Partido Morado, Flor Pablo, el valor de la meritocracia radica en permitir la mejora continua del maestro. “Si decimos que el primer factor de éxito educativo es el docente, necesitamos que su desempeño esté en permanente mejora, entonces la meritocracia hace que el ingreso a la carrera esté sujeta a un proceso de evaluación y eso es muy importante”.

Flor Pablo plantea que así como la Ley de la reforma debe continuar, es importante hacer cambios que permitan condiciones iguales de competencia entre los postulantes. “Para plantear un sistema meritocrático necesitas condiciones de igualdad para todos los maestros, y ahí es donde estamos fallando como país, porque los maestros rurales no tienen las mismas condiciones de acceso a la formación, a la especialización de los maestros de una zona urbana. Y cuando miras los números ves que cuando hay un concurso de ingreso a la carrera, los que menos ingresan son los maestros de zonas rurales, indígenas o zonas de frontera, y eso genera una preocupación y malestar por parte de los maestros. Eso debemos corregir y eso significa repotenciar, no desconocer”, sostiene.



Específicamente en referencia a las propuestas del candidato Pedro Castillo, Flor Pablo coincide con él en sus preocupaciones por el sector educativo, pero no en derogar la reforma magisterial alcanzada. “Comparto con el candidato Castillo las preocupaciones del sector educación, pero creo que donde está la diferencia es en cómo hacerlo. Creo que no es derogando, sino fortaleciendo, comparto la preocupación por esos maestros que no lograron ingresar porque al final son maestros, los maestros son parte del sistema”, finaliza.

Flor Pablo Entrevista a Flor Pablo, ex Ministra de Educación y virtual congresista de la República. 00:00

Al cierre de este informe, el candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, compartió a través de sus redes sociales su nueva propuesta en la segunda vuelta electoral, llamado “Plan de Gobierno Perú al Bicentenario- Sin Corrupción”, en el que no menciona propuestas sobre la Ley de la Reforma Magisterial. Se hizo una conferencia de prensa para su presentación el día martes 18 de mayo.