Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Pleno del JNE revisará apelación de Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Exfuncionario afirma que llevó cámara del Congreso a mitin de Keiko Fujimori por error involuntario.
Exfuncionario afirma que llevó cámara del Congreso a mitin de Keiko Fujimori por error involuntario. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El exfuncionario del Congreso que operó la cámara sostuvo que trasladó el equipo del Parlamento a un mitin de Keiko Fujimori por error involuntario, y aseguró que no se percató que se trataba de material perteneciente al Legislativo.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, programó para este viernes 5 de diciembre la audiencia de apelación solicitada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien presentó un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo que lo responsabiliza por una infracción a la neutralidad electoral, tras haberse utilizado una cámara institucional del Parlamento en el mitin donde Keiko Fujimori oficializó su cuarta candidatura presidencial en Trujillo.

Programación de audiencia de apelación del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.
Programación de audiencia de apelación del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos, el JEE decidió conceder la apelación y ordenar la elevación del expediente al JNE para su pronunciamiento final, previa audiencia pública. 

El JNE deberá evaluar el recurso y decidir si confirma o revoca la resolución del JEE de Pacasmayo. 

La neutralidad es uno de los principios más sensibles del proceso electoral, al buscar garantizar condiciones equitativas entre candidatos y evitar que recursos del Estado favorezcan a cualquier organización política.


Resolución que concede apelación al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.
Resolución que concede apelación al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El poder en tus manos RPP Keiko Fujimori

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA