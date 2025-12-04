Pleno del JNE revisará apelación de Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Programación de audiencia de apelación del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. | Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos, el JEE decidió conceder la apelación y ordenar la elevación del expediente al JNE para su pronunciamiento final, previa audiencia pública.

El JNE deberá evaluar el recurso y decidir si confirma o revoca la resolución del JEE de Pacasmayo.

La neutralidad es uno de los principios más sensibles del proceso electoral, al buscar garantizar condiciones equitativas entre candidatos y evitar que recursos del Estado favorezcan a cualquier organización política.