Pleno del JNE revisará apelación de Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El exfuncionario del Congreso que operó la cámara sostuvo que trasladó el equipo del Parlamento a un mitin de Keiko Fujimori por error involuntario, y aseguró que no se percató que se trataba de material perteneciente al Legislativo.
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones, programó para este viernes 5 de diciembre la audiencia de apelación solicitada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien presentó un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo que lo responsabiliza por una infracción a la neutralidad electoral, tras haberse utilizado una cámara institucional del Parlamento en el mitin donde Keiko Fujimori oficializó su cuarta candidatura presidencial en Trujillo.