Fernando Rospigliosi: "Es absolutamente imposible evitar la ampliación del Reinfo"

Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, aseguró que es "absolutamente imposible" evitar una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), porque "hay 30 mil mineros que están vigentes en el Reinfo y no se pueden quedar en el aire".

Su pronunciamiento ocurrió en la sede del Parlamento, luego que el Congreso recibiera el punto de vista del Ejecutivo sobre el proyecto de ley -aprobado en la Comisión de Energía y Minas- que busca ampliar el Reinfo hasta 2027.

"El Gobierno acaba de enviar una comunicación al Congreso donde expone su punto de vista sobre el Reinfo, básicamente disminuye de dos años a un año la ampliación del Reinfo. Es absolutamente imposible evitar la ampliación del Reinfo, porque hay 30 mil mineros que están vigentes en el Reinfo y que no se pueden quedar en el aire simplemente. No hay manera de no ampliarlos", declaró Rospigliosi.

En esa línea, destacó que dentro del pedido del gobierno sea que los 50 mil mineros que fueron excluidos -durante la gestión anterior -la Comisión de Energía y Minas había aprobado mediante dictamen dicha "reincorporación excepcional y evaluación técnica" de los mineros-.

"El Gobierno dice que se disminuye de dos a un año, a mí particularmente me parece muy bien, pero hay otros puntos que me parecen importantes: los 50 mil que fueron excluidos en el gobierno anterior no deben volver. Eso está planteado en la comunicación que ha enviado el presidente del Consejo de Ministros [Ernesto Álvarez] y el ministro de Energía y Minas [Luis Bravo]", añadió.

Fernando Rospigliosi aseguró que si el Ejecutivo observa la ley que amplia el Reinfo, no se podrá hacer cambio hasta el próximo año | Fuente: RPP

Si Gobierno observa ley de Reinfo, no se hará cambios hasta el próximo año

Además, Fernando Rospigliosi aseguró que, si el Ejecutivo observa la ley que amplía el Reinfo por dos años, no se podrá hacer cambios -como una aprobación por insistencia- hasta el próximo año, ya que la legislatura del 2025 vence el viernes 5 de diciembre, fecha que se realizará la última sesión de la Comisión Permanente.

"Si se aprueba una ley que no está de acuerdo con lo que sensatamente se está planteando, el gobierno la va a observar. Y como la legislatura termina esta semana, si la observa, pues se acabó. Eso ya queda hasta el siguiente año", zanjó.

Sobre trabajadores del Congreso que iban a local de Fuerza Popular

Por otro lado, negó que haya trabajadores 'fantasmas' en el Congreso luego de que la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, abra una investigación preliminar para esclarecer el presunto delito de peculado doloso en el que habrían incurrido trabajadores y funcionarios de Fuerza Popular en el Parlamento.

"En el caso que mencionan de esos trabajadores, se han dicho que son trabajadores fantasmas, falso. No son trabajadores fantasmas, son gente que está trabajando y que está yendo al local de un partido político, seguramente enviados por los congresistas de lo que dependen para hacer trabajo político. Lo que tenemos es un intento de impedir que los congresistas hagan política. Eso me parece completamente absurdo, ninguna parte del mundo ocurre eso", sostuvo.

"Si ha habido algún problema con eso, la fiscalía ya abrió investigación y tendrá que determina si hubo algún problema. Hasta donde yo sé no ha habido ningún problema, han estado con licencia y otros cumpliendo tareas de sus congresistas que pertenecen a un partido político, o una bancada política, a realizar algún tipo de tarea", añadió.