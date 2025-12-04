Grupo RPP y Transparencia firman pacto de adhesión a la Plataforma de observación electoral por la democracia

La firma del pacto ocurre en una coyuntura electoral decisiva para la democracia peruana. Desde el Grupo RPP se destacó la iniciativa convocada por Transparencia en el marco de las Elecciones Generales 2026, consideradas uno de los procesos más complejos en la historia del país.

Este jueves 4 de diciembre, el Grupo RPP y la Asociación Civil Transparencia firmaron el Pacto de Adhesión a la Plataforma de Observación Electoral por la Democracia, un compromiso colectivo destinado a reforzar la vigilancia ciudadana y la transparencia del proceso electoral 2026.

La firma pública del pacto se realizó en la sede de Transparencia, se presentó como un hito de articulación entre actores diversos, que buscan garantizar elecciones limpias, inclusivas y confiables en un contexto político altamente desafiante. Esta convocatoria reunió a representantes de más de 50 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, colectivos ciudadanos, iglesias y gremios empresariales.

Un llamado a la movilización ciudadana

La ceremonia fue inaugurada por Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, quien destacó el rol crucial que puede desempeñar la ciudadanía organizada para fortalecer la confianza pública y garantizar elecciones limpias y transparentes.

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, destacó a RPP los retos que enfrenta el país de cara al próximo proceso electoral:

"Enfrentamos una de las elecciones más complejas de nuestra historia republicana, no solo con una oferta muy amplia de partidos políticos, sino con el retorno de la bicameralidad después de más de 30 años. Lo que hace que tengamos una cédula de votación bastante extensa. Y una de las razones por las que queremos hacer un ejercicio más estricto de vigilancia es asegurar que la ciudadanía esté preparada para el 12 de abril", dijo Omar Awapara.

Representando al Grupo RPP, Catalina Quinto, editora de El poder en tus manos, la cobertura electoral de RPP, destacó la importancia de una observación electoral integral que trascienda el día de la votación y abarque todo el ecosistema que hace posible un proceso democrático:

"De Transparencia hemos aprendido que observar una elección no es solo mirar el día de la votación, sino también vigilar las reglas, los actores, los recursos, el acceso a información, la neutralidad del Estado. Por eso desde RPP resaltamos este llamado a sumar esfuerzos. Como medio, asumimos nuestro rol de informar, analizar y fiscalizar, pero también de escuchar a la ciudadanía, entender sus dudas, y traducir un sistema complejo en contenidos útiles a través del periodismo".



Los principios del Pacto

El secretario general de Transparencia, Omar Awapara, dio lectura al documento que establece los principios mínimos para quienes se sumen a la Plataforma de Observación Electoral por la Democracia. Entre ellos, destacan:

Neutralidad e Independencia: actuar con imparcialidad, sin intereses partidistas ni ideológicos.

Transparencia: documentar y difundir de forma clara y objetiva los hallazgos de la observación.

Respeto y Ética: garantizar la integridad, confidencialidad y trato respetuoso hacia todas las partes.

Participación Ciudadana: movilizar a miles de ciudadanos en procesos de vigilancia electoral a nivel nacional.

Promoción del Estado de derecho: defender la legalidad, justicia electoral y principios democráticos.