Presidente del JNE denuncia que recibió amenazas de ciudadano que presentó “tachas maliciosas” contra partidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, denunció haber recibido amenazas por parte del ciudadano Percy Moreano, quien ha presentado una serie de tachas contra diversos partidos políticos, en el marco del proceso de inscripción de agrupaciones políticas de cara a las Elecciones Generales 2026.

En conferencia de prensa, el titular del organismo electoral manifestó que las amenazas de este ciudadano se han dado a través de WhatsApp y correo electrónico contra los magistrados del JNE.

“La persona que usted indica que es el señor Moreano, que inclusive hemos recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes de correo. Amenazas directas, tanto a varios magistrados y me incluyo, contra nuestra integridad, inclusive insultándonos, justamente por este accionar independiente”, manifestó.

Tachas presentadas

Al respecto, Burneo indicó que iniciarán “las acciones legales que correspondan” contra Moreano, a quien señaló por haber presentado tachas maliciosas. Según explicó, esta persona aprovechaba los plazos de tramitología en la inscripción de las agrupaciones para reservar ante Sunat o Indecopi nombres de personas jurídicas similares a los de las agrupaciones y así sustentaba sus tachas.

“Esta persona una vez publicada la síntesis iba a Sunat o a Indecopi y reservaba el nombre de una persona jurídica con los mismos nombres de la alianza publicada, con lo cual sustentaba su tacha con la similitud de nombres entre lo que se pretendía registrar en nuestro registro de organizaciones políticas y la reserva realizada en el registro de Sunat”, dijo.

“A todas luces era una tacha que iba a caer en el tiempo, porque ya tenemos una jurisprudencia bien sólida y reiterada en el Jurado Nacional de Elecciones respecto a esta casuística, pero podría la tramitología impedir que se inscriban las tachas por el poco tiempo que teníamos para responder. ¿Qué se hizo? hemos sacado una jurisprudencia indicando, identificando esta mala praxis y diciéndole a la Dirección Nacional del ROP que aplique la improcedencia liminar”, añadió.

Según una relación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la que accedió El Poder en tus Manos de RPP, por una solicitud de Acceso a la información pública, en lo que va del 2025, se han presentado 24 tachas electorales en el proceso de inscripción de agrupaciones políticas para elecciones generales 2026.

De esta lista es que 10 de estas tachas han sido presentadas por una misma persona, el ciudadano Percy Moreano Contreras.

Los partidos Resurgimiento Unido Nacional - RUNA, Adelante Pueblo Unido, Unidad Popular, Un Camino Diferente, Integridad Democrática, Todo con el Pueblo, Visión Perú, Cooperación Popular, Comunidad Política Inka Perú y la alianza política Fuerza y Libertad; recibieron las tachas de este ciudadano.

Los expedientes han sido presentados entre el 19 de marzo y el 15 de agosto de este año, día en que ingresaron dos tachas contra una misma agrupación política, la alianza Fuerza y Libertad.