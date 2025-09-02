Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Presidente del JNE denuncia que recibió amenazas de ciudadano que presentó “tachas maliciosas” contra partidos

El presidente del JNE se pronunció sobre la presentación de tachas.
El presidente del JNE se pronunció sobre la presentación de tachas. | Fuente: Andina
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

En conferencia de prensa, el titular del organismo electoral indicó que iniciarán las acciones legales que correspondan contra Percy Moreano, ciudadano que ha presentado casi la mitad de las tachas contra partidos políticos de cara a los Elecciones Generales 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, denunció haber recibido amenazas por parte del ciudadano Percy Moreano, quien ha presentado una serie de tachas contra diversos partidos políticos, en el marco del proceso de inscripción de agrupaciones políticas de cara a las Elecciones Generales 2026.

En conferencia de prensa, el titular del organismo electoral manifestó que las amenazas de este ciudadano se han dado a través de WhatsApp y correo electrónico contra los magistrados del JNE.

“La persona que usted indica que es el señor Moreano, que inclusive hemos recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes de correo. Amenazas directas, tanto a varios magistrados y me incluyo, contra nuestra integridad, inclusive insultándonos, justamente por este accionar independiente”, manifestó.

Tachas presentadas

Al respecto, Burneo indicó que iniciarán “las acciones legales que correspondan” contra Moreano, a quien señaló por haber presentado tachas maliciosas. Según explicó, esta persona aprovechaba los plazos de tramitología en la inscripción de las agrupaciones para reservar ante Sunat o Indecopi nombres de personas jurídicas similares a los de las agrupaciones y así sustentaba sus tachas.

“Esta persona una vez publicada la síntesis iba a Sunat o a Indecopi y reservaba el nombre de una persona jurídica con los mismos nombres de la alianza publicada, con lo cual sustentaba su tacha con la similitud de nombres entre lo que se pretendía registrar en nuestro registro de organizaciones políticas y la reserva realizada en el registro de Sunat”, dijo.

“A todas luces era una tacha que iba a caer en el tiempo, porque ya tenemos una jurisprudencia bien sólida y reiterada en el Jurado Nacional de Elecciones respecto a esta casuística, pero podría la tramitología impedir que se inscriban las tachas por el poco tiempo que teníamos para responder. ¿Qué se hizo? hemos sacado una jurisprudencia indicando, identificando esta mala praxis y diciéndole a la Dirección Nacional del ROP que aplique la improcedencia liminar”, añadió.

Según una relación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la que accedió El Poder en tus Manos de RPP, por una solicitud de Acceso a la información pública, en lo que va del 2025, se han presentado 24 tachas electorales en el proceso de inscripción de agrupaciones políticas para elecciones generales 2026.

De esta lista es que 10 de estas tachas han sido presentadas por una misma persona, el ciudadano Percy Moreano Contreras.

Los partidos Resurgimiento Unido Nacional - RUNA, Adelante Pueblo Unido, Unidad Popular, Un Camino Diferente, Integridad Democrática, Todo con el Pueblo, Visión Perú, Cooperación Popular, Comunidad Política Inka Perú y la alianza política Fuerza y Libertad; recibieron las tachas de este ciudadano.

Los expedientes han sido presentados entre el 19 de marzo y el 15 de agosto de este año, día en que ingresaron dos tachas contra una misma agrupación política, la alianza Fuerza y Libertad.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Jurado Nacional de Elecciones Roberto Burneo El Poder en tus Manos

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA