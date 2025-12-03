Candidatos a la Presidencia tendrán a su disposición cuatro efectivos como resguardo policial, dice general (r) José Baella

El exjefe de la Dircote manifestó que estos postulantes a Palacio de Gobierno tendrán este respaldo de la PNP para su seguridad una vez que el JNE confirme sus candidaturas.

El atentado contra Rafael Belaunde, precandidato presidencial de Libertad Popular, ha puesto en agenda el tema de la seguridad para los que participen en las próximas Elecciones Generales del 2026. Al respecto, José Baella, exjefe de la Dircote, aseguró que una vez que el JNE nombre oficialmente a los candidatos, estos tendrán cuatro efectivos como resguardo policial.

"Les corresponde cuatro efectivos. Dos diarios para candidato: dos hoy día y dos mañana. Esa es la directiva actual. (Esa seguridad) es permanente. Después de que pasan a la segunda vuelta ya se les refuerza con otra disposición de la directiva (policial)", expresó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Baella advirtió que en estos momentos ningún precandidato a la Presidencia recibe protección policial hasta que el JNE confirme sus participación en las elecciones y "hay un vacío" en ese aspecto.

Exhortación a los partidos políticos

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, también fue consultado al respecto y exhortó a los partidos políticos reforzar sus protocolos de seguridad cuando inicien sus campañas electorales.

"¿La criminalidad como tal puede afectar a un candidato? es una probabilidad, pero si uno mira lo que cada candidato viene diciendo hasta ahora en verdad, hay una homogeneidad de propuestas", señaló.

Pedraza también consideró que la propuesta del presidente del JNE para comprar chalecos antibalas y que sean usados por los candidatos no es muy práctica.

El ataque contra Belaúnde

Rafael Belaúnde Llosa fue víctima de un violento atentado en Cerro Azul, provincia de Cañete, la mañana de este martes. Mientras conducía su vehículo unos desconocidos abrieron fuego contra él, pero este repelió el ataque usando su arma de fuego. El político salió ileso de este suceso.

El ataque dejó tres orificios de bala en el parabrisas de su auto. Tras lo sucedido, desde muy temprano se inició un despliegue policial para recabar pruebas.

"Hubo un incidente de seguridad. Producto de eso tuve un intercambio de disparos porque soy una persona que ejerzo mi derecho (a usar) arma de fuego. No considero más que un milagro que no haya tenido más que unos raspones que son posteriores al incidente. Ha sido un hecho inexplicable y agradezco a Dios que no ha pasado a mayores", manifestó Belaúnde a la prensa.