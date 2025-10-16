Rafael López Aliaga cerró su gestión como alcalde con investigación por presunta vulneración a la neutralidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, oficializó su renuncia como alcalde de Lima Metropolitana el 13 de octubre, cumpliendo con el plazo legal para postular a las Elecciones Generales 2026. Antes de dejar el cargo, participó en actividades públicas para presentar los avances de la gestión y supervisar el avance los proyectos ejecutados durante la administración.

Sin embargo, el informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 N° 808-2025 advierte que el ahora exalcalde habría vulnerado la neutralidad electoral de cara a los próximos comicios al cierre de su gestión. Una de estas actividades fue el acto de "Rendición de Cuentas 2025", realizado el 12 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y transmitido en vivo por las cuentas oficiales de Facebook y YouTube de la Municipalidad de Lima.

El documento explica que la rendición de cuentas es el proceso mediante el cual el titular de la entidad informa anualmente, y al término de su gestión, sobre los logros y decisiones adoptadas durante su administración. Asimismo, señala que López Aliaga había realizado actos similares en diciembre de 2023 y 2024.

¿Qué identificó el personal del JEE?

No obstante, durante la actividad del 12 de octubre se observó a algunos asistentes con un cartel que decía “Porky es clave”, acompañado de la imagen de un cerdo, usando el apelativo “Porky” vinculado a Rafael López Aliaga. Los fiscalizadores también reportaron arengas como “Porky es el pueblo”. Asimismo, se registró la participación presuntamente planificada de menores de edad, quienes dedicaron canciones y un discurso a la autoridad presente.

"Durante determinados instantes de la actividad oficial, la audiencia realizaba arengas haciendo alusión a su esfera política partidaria (Rafael Presidente, Porky Presidente). Asimismo, en el desarrollo de la actividad oficial organizada sucedieron hasta cuatro alocuciones en favor y con múltiples agradecimientos hacia Porky, las cuales no brindan apariencia de haber sido espontáneas, sino más bien planificadas", se lee en el documento.

"Los niños tuvieron adherido un micro inalámbrico, la pauta de su discurso estuvo convenientemente elaborada y hasta el piso del escenario estuvo señalado para facilitar que los cuatro menores de edad que acudieron al evento se ubicaran e iniciaran con su alocución, y expresaran frases que guardaron relación con la participación del actual alcalde en el proceso electoral EG2026", continúa el documento.

También se precisa que el escenario, mediante las pantallas, "emitía destellos celestes, color oficial de la organización política Renovación Popular, con miras a lograr un resultado electoral a nivel presidencial, en consecuencia, un favorecimiento a la organización política de la cual es presidente actualmente".

Finalmente, el informe registra la participación de Rafael López Aliaga en el programa “El Valor de la Verdad” el 12 de octubre, donde respondió cuatro preguntas, destacando que en la última hizo referencia a su intención de postular en el actual proceso electoral.

Extracto del informe de fiscalización que señala una presunta vulneración a la neutralidad por parte de Rafael López Aliaga. | Fuente: RPP

Extracto de la transmisión en vivo por YouTube de actividad realizada el domingo 12 de octubre. | Fuente: Municipalidad de Lima

Funcionaria de la Municipalidad de Lima bajo la lupa

El informe N° 804-2025 del equipo de fiscalización del JEE Lima Centro 1 señala que Isabel Ayala, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Lima, habría vulnerado el principio de neutralidad al difundir propaganda a favor del partido Renovación Popular en la red social TikTok, organización a la que se encuentra afiliada.

"Sobre lo analizado en el presente informe, podríamos inferir que la presunta intencionalidad de Isabel del Rocío Ayala Melgarejo, actual Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, habría sido realizar propaganda electoral a través de publicaciones realizadas en la red social TikTok que difunden y promocionan la entrega de banners que difunden propaganda electoral de la organización política Renovación Popular, difunden información que favorece a la organización política Renovación Popular, mediante la mención a PORKY, que es un término que alude al actual Presidente de la referida organización política", se lee en el documento.

Extracto del informe de fiscalización N° 808-2025-YCJ-JEELimaCentro1. | Fuente: RPP