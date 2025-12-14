Secretario general de Acción Popular pedirá revisión de decisión del JNE: “Han decidido de manera inconstitucional”

Juan José Abad, secretario general de Acción Popular, tildó de inconstitucional la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar nulas las elecciones primaras de dicha agrupación política, con lo que no podrán participar de las Elecciones Generales de 2026.

En declaraciones a La rotativa del aire de RPP, el representante del partido de la lampa señaló que no recibieron ninguna notificación respecto de alguna impugnación sobre su proceso electoral interno, por lo que consideró que se está atentando contra la democracia y pedirá que se revise esta resolución.

“Está equivocado el JNE y espero que estos tres miembros rectifiquen su resolución, porque es un atentado contra la democracia (…) Ellos han decidido de manera inconstitucional, porque no han notificado de ninguna impugnación en ningún pedido de declarar la nulidad”, señaló.

“Es un atentado contra la democracia y vamos a luchar hasta el último momento para pedir que el JNE se rectifique en este caso, no ha habido ninguna audiencia pública”, añadió.

Señala que proceso de elecciones internas fue "impecable"

En esa línea, Abad señaló que el proceso electoral interno en Acción Popular se dio de forma correcta y que tuvo el respaldo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que descartó el fraude que denunció una de las listas de candidatos del partido.

“El proceso electoral ha sido impecable y así se ha informado en el portal de la ONPE”, indicó y dijo también que la lista de Julio Chávez, quien es presidente de Acción Popular, no presentó ninguna solicitud de nulidad de las elecciones internas y solo requirieron que se rectifiquen algunas actas.

“Ellos han perdido la elección, no han presentado ninguna impugnación, ninguna tacha al proceso electoral del día 3, ellos han presentado su tacha el 10, tres días después de las elecciones, pero no han solicitado al JNE la nulidad del proceso electoral, sino que rectifiquen algunas actas”, sostuvo.

Declaran nulas elecciones primarias de Acción Popular

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular (AP) para elegir candidatos, de cara a las elecciones generales de 2026, por presentar "vicios sustanciales" que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

En la resolución N.° 0745-2025-JNE, el órgano electoral advirtió que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de la Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias efectuadas el pasado 30 de noviembre en las circunscripciones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

Precisó que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no fueron elegidos en el proceso interno. “Esta situación evidencia que el 100 % de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política”, se lee en el documento.