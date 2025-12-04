Julio Chávez insta al JNE y a la ONPE a cautelar lista de delegados que elegirá este domingo al candidato presidencial de Acción Popular

El presidente del partido de la lampa afirmó a RPP que existe posibilidad de "fraude" en las elecciones primarias de este domingo 7 de diciembre si no se respeta la lista de delegados oficial que elegirá al candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026.

A la interna del partido Acción Popular hay preocupación a poco de desarrollarse este domingo 7 de diciembre la segunda jornada de las Elecciones Primarias. En este día, los delegados del partido de la lampa elegirán al candidato presidencial que los representará en las Elecciones Generales 2026.

Como se recuerda, el domingo 30 de noviembre, en la primera jornada de las Elecciones Primarias, el partido Acción Popular informó que elegió a sus delegados pero, a su vez, realizó en paralelo una “consulta universal” donde se preguntó a la militancia qué precandidato de las seis listas presentadas, quería que sea su representante.

En esa elección, Julio Chávez, presidente del partido, señaló que quedó en primer lugar de la consulta, seguido de Alfredo Barnechea (segundo lugar) y Víctor Andrés García Beláunde (tercer lugar); decisión que, por acuerdo partidario, los delegados deberán respetar. En esa línea, la alerta de un eventual "fraude" fue advertida por parte de Julio Chávez en declaraciones a RPP.

Julio Chávez insta al JNE y a la ONPE a cautelar la lista de delegados que elegirá este domingo al candidato presidencial del partido

"El día de ayer (miércoles), el órgano electoral del partido ya se ha pronunciado y ha proclamado oficialmente los resultados ratificando una vez más que soy el ganador de la consulta universal que les hicimos a los militantes. Alrededor del 50% de los votos han ido hacia mi persona, además, ratificando quiénes son los delegados electos en las diferentes regiones del país, de los cuales tenemos un universo de 60 de los 75 delegados; sin embargo, nos alertaron en horas de la noche que podrían estar registrando delegados que no fueron elegidos el día domingo 30 de noviembre, situación que hemos puesto en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE porque ellos tienen que cautelar que, quienes vayan a asistir este domingo, sean efectivamente los que han sido elegidos, porque sino, estaríamos consintiendo o avalando una posibilidad de fraude en Acción Popular", sostuvo el dirigente y precandidato.

Al ser preguntando por las pruebas o indicios de un posible fraude, Julio Chávez apuntó las sospechas a uno de los precandidatos.

"La única persona que puede registrar a los delegados electos [ante la ONPE] que van a ir a votar este domingo, es la presidenta del comité nacional electoral, una persona que simplemente se ha desaparecido y que no ha terminado de resolver el proceso y no sabemos dónde está, con quién está y dónde está coordinando. Nos dicen que estaría coordinando con una facción cercana a Alfredo Barrenechea, no nos consta pero eso es lo que nos han alertado y por eso es que nosotros hemos enviado inmediatamente esta comunicación", aseguró.

La comunicación a la que hace referencia el dirigente es un escrito digido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, donde dieron cuenta que "los miembros del Comité Nacional Electoral Nathalie Vanessa Ubillús Trinidad (vicepresidenta) y Víctor Raúl Alderete Villarroel (secretario), confirmaron mediante actas oficiales que Julio Chávez Chiong obtuvo la mayor votación en la consulta universal y que su lista alcanzó 60 delegados electos a nivel nacional de los 75 delegados que votarán este domingo. Chávez lideró las preferencias en 16 regiones del país, obteniendo más del 49% de respaldo, seguido por Alfredo Barnechea (23%) y Víctor Andrés García Belaunde (16%)", se lee en el comunicado de prensa.