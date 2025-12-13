JNE confirmó que Acción Popular no podrá apelar la nulidad de sus elecciones primarias

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular tras identificar “vicios sustanciales” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

Al respecto, Yessica Clavijo, secretaria general del mencionado organismo, confirmó en RPP que dicha medida deja al partido político fuera de las elecciones generales del 2026 y ratifica que no existe posibilidad de apelación frente a la decisión.

“De acuerdo con nuestro marco constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última y, en definitiva instancia, todo aquello que tiene que ver con materia electoral, entonces este pronunciamiento es la última instancia en relación con lo que ha resuelto nuestro supremo tribunal”, indicó.

Asimismo, la funcionaria explicó que Acción Popular tampoco podrá convocar nuevas elecciones primarias, y que con ello el asunto quedaría definitivamente cerrado.

“Ya las etapas no pueden retrotraerse, no podemos regresar a aquella etapa que ya culminó el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, por lo que no sería posible volver a convocar a elecciones primarias”, manifestó.

En ese sentido, recordó que el cronograma electoral es “inquebrantable” y debe respetarse cada etapa prevista por la ley, lo que garantiza la realización de los comicios generales en la fecha establecida y el cambio de autoridades conforme al calendario legal.

A ello, añadió que el próximo 15 de diciembre se emitirán las resoluciones correspondientes a la segunda etapa del proceso electoral, vinculadas con la proclamación de los resultados de las primarias, con base en la información que proporcione la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Hoy (sábado) el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado nula las elecciones primarias [de Acción Popular], que es uno de los requisitos para poder participar en las elecciones generales y, próximamente, se estarán emitiendo las resoluciones que corresponden a esa segunda etapa que es la que tiene que ver con la proclamación de los resultados de las primarias”, remarcó Yessica Clavijo.