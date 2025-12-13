Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

JNE confirmó que Acción Popular no podrá apelar la nulidad de sus elecciones primarias

JNE declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular para los comicios generales de 2026.
JNE declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular para los comicios generales de 2026. | Fuente: Andina
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular debido a 'vicios sustanciales', lo que deja al partido fuera de los comicios generales de 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular tras identificar “vicios sustanciales” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

Al respecto, Yessica Clavijo, secretaria general del mencionado organismo, confirmó en RPP que dicha medida deja al partido político fuera de las elecciones generales del 2026 y ratifica que no existe posibilidad de apelación frente a la decisión.

“De acuerdo con nuestro marco constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última y, en definitiva instancia, todo aquello que tiene que ver con materia electoral, entonces este pronunciamiento es la última instancia en relación con lo que ha resuelto nuestro supremo tribunal”, indicó. 

Asimismo, la funcionaria explicó que Acción Popular tampoco podrá convocar nuevas elecciones primarias, y que con ello el asunto quedaría definitivamente cerrado.

 “Ya las etapas no pueden retrotraerse, no podemos regresar a aquella etapa que ya culminó el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, por lo que no sería posible volver a convocar a elecciones primarias”, manifestó.

En ese sentido, recordó que el cronograma electoral es “inquebrantable” y debe respetarse cada etapa prevista por la ley, lo que garantiza la realización de los comicios generales en la fecha establecida y el cambio de autoridades conforme al calendario legal.

A ello, añadió que el próximo 15 de diciembre se emitirán las resoluciones correspondientes a la segunda etapa del proceso electoral, vinculadas con la proclamación de los resultados de las primarias, con base en la información que proporcione la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

 “Hoy (sábado) el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado nula las elecciones primarias [de Acción Popular], que es uno de los requisitos para poder participar en las elecciones generales y, próximamente, se estarán emitiendo las resoluciones que corresponden a esa segunda etapa que es la que tiene que ver con la proclamación de los resultados de las primarias”, remarcó Yessica Clavijo.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Jurado Nacional de Elecciones JNE Acción Popular El Poder en tus Manos Elecciones 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA