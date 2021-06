Todos los peruanos en el padrón electoral están obligados a emitir su voto este domingo 6 de junio. | Fuente: Andina

Este domingo 6 se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones generales para elegir al nuevo presidente del Perú entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) y los peruanos están obligados de ir a las urnas de votación en el horario de 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. De lo contrario, estarían acarreando multas por no votar.

Las multas por no votar están reguladas por la ONPE dentro de todo el proceso electoral en el país. Para ello, se basa en el Reglamento de Multas Por Omisión al Ejercicio del Sufragio, Inconcurrencia o Negativa a la Instalación de la Mesa de Sufragio y Negativa a su Conformación con el Artículo 5° para los ciudadanos que omitan su voto, y los Artículos 8° al 11° para los miembros de mesa que no cumplan con la instalación y los que se nieguen a conformarla.

¿Cuáles son las multas por no votar o por no ser miembro de mesa?

La ONPE señala que son merecedores de multa los peruanos en el padrón electoral que no ejerzan su voto, los miembros de mesa que no cumplan con su deber o los suplentes que se nieguen a reemplazar a uno ausente.

La multa por no votar es de 88 soles en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La sanción se reduce a 44 soles si es que el distrito es considerado “pobre” y a 22 si es que ingresa en la categoría de “pobre extremo”.

La multa por no cumplir con el deber de ser miembro de mesa es de 200 soles.

La multa por negarse a conformar la mesa electoral es de 220 soles.

Las multas son acumulativas (las de primera vuelta son diferentes a la de la segunda vuelta), pero no impide el derecho a voto en las próximas elecciones electorales.

Si quieres conocer si tienes alguna multa por no ir a votar o ser miembro de mesa, puedes ingresar al siguiente link del Jurado nacional de Elecciones.

Consecuencias de tener multas con la ONPE

De acarrear multas por no votar, la persona no podrá inscribir actos relacionados a su estado civil (matrimonia, divorcio o viudez), no podrá intervenir en procesos judiciales o administrativos, no podrá realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, no podrá ser nombrado funcionario público y no podrá inscribirse en cualquier programa social y/o obtener brevete.

